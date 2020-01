– En mann ringte og fortalte at han hadde vært og spist kebab i Hønefoss fredag kveld. Etter at kebaben var fortært, hadde han sovnet på do, og da han våknet var sjappa stengt, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Det var cirka klokken 07 lørdag morgen at politiet mottok det litt uvanlige anropet fra den 18 år gamle mannen.

– Han var forvirra og fortvilet, og skjønte nok ikke helt hva som har skjedd. Men han er i det minste både god og mett og utsovet, sier operasjonslederen.

Politiet forteller at de har forsøkt å nå eieren av kebabrestauranten, men uten hell.

– Han ligger nok og sover, så oppdraget virker fastlåst, spøker Grot.

Fra spøk til alvor, forteller operasjonslederen at de har en patrulje på stedet som jobber med å løse saken.

– Vi kontakter vaktselskapet nå, og skal nok få hjulpet han ut av nøden, avslutter operasjonslederen.