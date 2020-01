Virus-dødstallene stiger: Lege (62) fra Wuhan blant de døde

Siste: Hong Kong erklærer virusutbruddet i Wuhan som en nasjonal krise lørdag.

Samtidig skal Wuhan stoppe all biltrafikk i byen fra søndag, melder AP. De eneste kjøretøyene som vil være tillatt på veiene er de som frakter medisiner og utstyr til sykehusene.

Det første dødsfallet blant personell som har jobbet med å behandle virussmittede pasienter i Kina, ble også meldt lørdag. Den 62 år gamle legen Liang Wudong, som jobbet på sykehuset Hubei Xinhua, er død, melder The Guardian.

Etter dødsfallet tok mange mennesker til sosiale medier for å fortelle om utmattede leger og sykepleiere i flere byer i Kina som sliter med å takle arbeidsmengden etter virusutbruddet.

Hendelsene har fått myndighetene til å hente inn 1200 flere helsepersonell for å lette den arbeidsmengden til det overarbeidede personalet som jobber i episenteret.

SYKEHUS: Leger på det sykehuset Central Hospital of Wuhan behandler pasienter. Helsepersonell i de mest utsatte byene i Kina er overarbeidet og står overfor mangel på medisiner. Foto: Social Media

Uten mat og hvile

Et bilde som har sirkulert på nettet viser glassdøren som er inngangen til sykehuset Wuhan Forth. På døren henger det lapp som sier: «Helsepersonellet er smittet. Alle legetimer avlyst»

Andre innlegg forteller om helsepersonell som jobber uten mat og hvile, i smittedrakter med svært dårlig ventilasjon. En dugnad har også blitt startet hvor 4000 frivillige sjåfører hjelper til å fordele medisiner og annet utstyr rundt til byens overfylte sykehus.

Ifølge Chinese Global Times er også en annen lege som har behandlet smittede pasienter død. Han er identifisert som Jiang Jijun (51), og han døde av et hjerteinfarkt. Det er foreløpig usikkert om legen var smittet av viruset, skriver The Guardian.

Fredag bestemte myndighetene også seg for å hente inn 450 helsepersonell fra armeen. Samtidig ventes konstruksjonen av et nytt, nødsykehus med plass til 1000 pasienter, å stå ferdig første uken i februar.

Ikke «syk nok»

Antall døde etter virusutbruddet, som startet i Kina, er nå oppe i 41. I tillegg anslås det at nesten 1300 mennesker er smittet, skriver The Guardian.

KØ: Innbyggere i Shanghai i Kina står i kø for å kjøpe ansiktsmasker for å beskytte seg mot smitte fra Corona viruset. Flere medier melder det er svært vanskelig å få tak i masker i de mest utsatte byene. Foto: Aly Song / Reuters

Det meldes om at flere byer mangler nok medisiner og ansiktsmasker i provinsen Hubei, til å takle sykdomsutbruddet.

Samtidig er også innbyggerne sinte på myndighetene ettersom de mener at virusutbruddet ble undervurdert da de første pasientene ble syke. Flere pasienter fikk feil diagnose, det gikk for raskt tomt for virustester og sykehusene var for lavt bemannet.

Kinesiske Xia Qianqing (36), som avisne har snakket med, ble avvist på sykehuset ettersom hun ikke var «syk nok». Da hun returnerte igjen etter noen dager med høy feber ble hun innlagt, men senere skrevet ut igjen ettersom sykehuset ikke hadde nok senger.