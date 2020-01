Opptaket kommer fra forretningsmannen Lev Parnas og ble ifølge ABC tatt opp under en middag 30. april 2018.

Under middagen skal presidenten ha sagt at han ville bli kvitt USAs daværende Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch.

«Bli kvitt henne! Få henne ut i morgen. Jeg bryr meg ikke. Få henne ut. Gjør det», skal Trump ha sagt ifølge opptaket ABC har lyttet til.

Det fremstår av opptaket som at to personer knyttet til Trumps personlige advokat Rudy Giuliani fortalte presidenten at Yovanovitch rakket ned på ham, ifølge ABC.

Parnas skal under middagen ha sagt at han mente de måtte kvitte seg med ambassadøren, og at hun var «til overs» fra Clinton-administrasjonen.

– Hun går i utgangspunktet rundt og sier «bare vent, han kommer til å bli tiltalt», sier Parnas ifølge opptaket.

Yovanovitch ble i mai i år fjernet fra ambassadørstillingen. Det skjedde etter at hun krevde at Rudy Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, måtte gå via offisielle kanaler.

I riksrettshøringen har hun forklart at hun ble presset ut av stillingen på bakgrunn av «usanne påstander», som ble spredt av aktører som er alliert med Trump.

