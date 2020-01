Jeg digger Gøran Johannessen (og litt Domagoj Duvnjak)

Det ble et drama i til slutt seks akter, og ikke overraskende så ble det Kroatias forsvar som skulle bli avgjørende.

Det er lett å si at Norge ikke gjorde en stor angrepskamp, men det er nå en gang sånn at håndball er en idrett der det handler om spill og motspill. Og kroatenes motspill mot Norges offensive satsinger var tatt rett ut av læreboken. I mine øyne var det Kroatia som gjorde Norge dårlige, ikke Norge som var dårlige og fikk Kroatia til å se gode ut. Så rause skal vi være.

De kunne ha konsentrert seg om Sander Sagosen, men valgte i stedet for å gjøre det vanskelig for Sagosen ved å ta ut spillpunktene hans hver gang han kom på en satsing.

Domagoj Duvnjak ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2013. Siden det har han nærmest gått konstant skadet. For et år siden var det mange som sa at han var ferdig. Han haltet seg rundt i VM og ingenting tydet på at han i år skulle fremstå som verdens beste forsvarsspiller.

Men denne sesongen har han gått skadefri, og nå er spillegleden tilbake.

Nå kan han flytte beina igjen, og spilleintelligensen har aldri stått tilbake for noen. Duvnjak var den største årsaken til at Norge nå skal spille bronsefinale og ikke finale.

Jeg tror en må tilbake til da Jackson Richardson herjet for Frankrike for å finne en offensiv forsvarsspiller som har vært så dominerende som det Duvnjak har vært i dette mesterskapet.

Mot Norge tok han også ansvar offensivt, og ble kroatenes toppscorer med åtte mål. Han var regelrett banens gigant. For en som elsker godt forsvarsspill, så var det både smertefullt og deilig å se Duvnjak sette Norge sjakk matt gang på gang. En kan helt sikkert klippe ut flere sekvenser fra denne kampen og bruke i en lærevideo for hvordan spille foran i et 5:1-forsvar.

Nå blir det altså bronsefinale for Norge. Og den skal vinnes.

De norske guttene står fortsatt uten medalje i EM. De to sølvmedaljene man har er tatt i VM.

Jeg er sikker på at vi får se et heltent norsk lag, som vil ha med seg en medalje hjem fra Stockholm. En bronsemedalje vil være en opptur, selv om det kanskje ikke føles sånn akkurat nå.

Motstander blir igjen Slovenia, men denne gangen blir det ikke andrerekkene til lagene som kommer på banen. Nå skal det ikke spares.

Det betyr at vi får se både Sander Sagosen og Dean Bombac i sentrale roller. De to satt hele kampen på benken da lagene møttes i siste kamp i hovedrunden.

Det blir ikke gull på Sagosen denne gangen, men hvis ikke han blir kåret til EMs beste spiller, så har ikke juryen gjort jobben sin. Han har ikke bare vært best. Han har vært suverent best i mesterskapet. Det er ingen som er i nærheten av å ha prestert på hans nivå.

Slovenia kommer nok til å ønske den bronsemedaljen de også. Da kan det være duket for en ny klassiker i Stockholm.

Og kanskje får Gøran Johannessen en ny sjanse til å bli helt. Den kommer han til å ta. For den gutten er sterk i knotten. Han lar seg ikke knekke av et stolpeskudd. Og det digger jeg.