I løpet av 25 minutter på banen scoret Erling Braut Haaland to mål. Spissjuvelen har nå scoret fem mål på to innhopp, og har skrevet seg inn i historiebøkene i Bundesliga som den første spilleren som har scoret to mål på fem kamper.

Nordmannens nye lagkamerater i Dortmund er mektig imponert over det 19-åringen har prestert hittil.

– Ja, det er helt sprøtt. Han scoret tre mål i den første kampen, og den forrige som gjorde det var Pierre-Emerick Aubameyang. Vi trengte en sterk spiss. Klubben gjorde en god jobb da de hentet ham, og jeg er glad for at han er her, sier Axel Witsel til TV 2.

Han ble spesielt imponert over Braut Haalands andre fulltreffer mot Köln. Stjerneskuddet rundet keeper og scoret fra omtrent død vinkel.

– Jeg vet ikke hvordan han gjorde det. Med tanke på alderen hans så har han masse kvalitet. Han kan holde på ballen, han har høyden, og foran mål er han en «drapsmann», beskriver Axel Witsel.

Stopperkjempen Mats Hummel er imponert han også.

– En super debut. Han leverer bra. Han er en bra gutt og en virkelig god spiss, og han kommer til å gi oss mye glede og score mange mål for oss. Det jeg liker aller mest med ham er måten han jobber på i det daglige. Man kan se at det ikke er tilfeldig at han kommer til store sjanser, sier han.

Dortmund-keeper Roman Burki spøkte om scoringene til sin nye lagkamerat.

– Det er litt synd, for scoringsstatistikken hans går jo allerede nedover. Tre mål i første kampen, nå to mål. Jeg håper bare ikke at han kun scorer ett neste gang, spøkte han, ifølge ESPN.

Kaptein Marcus Reus er full av lovord av nordmannen.

– Haaland er veldig rolig og avslappet, og jobber knallhardt. Han jobber også mye med det fysiske. Han trente ikke mye i desember. Men dette er vidunderlig for ham. To kamper, fem mål, oppsummerer Reus til ESPN.