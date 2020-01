Hun som leder med 457 poeng - før lørdagens 15 kilometer. Derfor går hun søndag sprint i håp om å sikre seg et og annet verdenscup-poeng.

– Men, nå tuller du, Johaug. Du mener ikke dette i fullt alvor?

– Jo!

Therese Johaug fortrekker ikke en mine. Hun gjør det klart for oss at selv om ledelsen i verdenscupen er stor, så kan mye fortsatt skje i løpet av vinteren.

– Målet mitt denne sesongen er å vinne kula, altså verdenscupen sammenlagt. Det er mange sprintrenn utover vinteren. Jeg ser at Natalja Neprjajeva, som er i bra form, ikke bare gjør det bra på distanse, men også på sprint. Får hun flere pallplasser på sprintrennene og jeg ikke stiller, kan det bli skummelt. Da kan fort ledelsen min forsvinne. Det er også en sprint-tour i Quebec på ettervinteren som jeg tenker å stå over. Jeg vil heller vil prioritere forberedelser til sesongavslutning - også det i Canada

Johaug understreker at det er mange poeng som skal deles ut. Og mye kan skje.

– Jeg har en god ledelse i verdenscupen, men dette er langt fra avgjort. Jeg tar ingenting for gitt. Alt kan skje. Plutselig kan jeg bli syk under Skitour 2020, som går i Sverige og Norge, og da ryker det mange poeng der. Man må hele tiden være på hugget!

Løypene i Oberstdorf er forandret siden sist det var verdenscup her for to år siden. Og det faller i smak hos Johaug:

– Ja, du kan si at det har blitt brattere her! Arrangøren har gjort en flott jobb. Løypene er harde, men ikke brutale, sier hun.

Etter lørdagens 15 kilometer med skibytte nærmer Johaugs ledelse i verdenscupen seg 500 poeng.