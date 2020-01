Braut Haaland scoret to i hjemmedebuten: – Det skal ikke være mulig

Og fortsetter:

– Jeg tror nesten ikke det jeg ser, men samtidig har jeg sluttet å bli sjokkert over hva denne karen leverer. Fem mål på litt over én omgang i Bundesliga sier alt.

TV 2-eksperten kan ikke få hyllet Braut Haaland nok etter nordmannens scoringer i hjemmedebuten.

– Eventyret bare fortsetter. Det ble en perfekt debut for Borussia Dortmund i sist kamp, og nå får han også en perfekt start i sin debut foran «den gule veggen», slår Jesper Mathisen fast.

Han mener det ikke er tilfeldig at landslagsspissen nå har scoret fem mål på kun to innhopp i sin nye klubb.

– Mange av de målene Braut Haaland scorer ser relativt enkle ut, men det er ikke tilfeldig at han gang på gang er i de rette posisjonene. Han er så smart og god i bevegelsene sine at det er et mareritt å spille mot, og han scorer mål som at det skulle være verdens mest naturlige ting, konstaterer han.

– Kommer til å hamre inn mål fremover

Mathisen tror Braut Haaland kommer til å hamre inn mål i tyske Bundesliga fremover.

– Han spiller sammen med en gjeng fantastiske fotballspillere, og så lenge han er skadefri kommer han til å hamre inn mål i Bundesliga, spår Mathisen, som også mener det var helt riktig av Braut Haaland å vrake andre toppklubber til fordel for en overgang til Dortmund i januar.

– Valget med å gå til den tyske storklubben ser mer og mer riktig ut for hvert minutt han spiller, og det er bare å glede seg til at han skal begynne å starte kamper for Borussia Dortmund - for det er han jo nødt til å gjøre når han presterer som han gjør nå.

Før Braut Haaland kom inn hadde stjerneskuddet sett Raphaël Guerreiro sende Dortmund i ledelsen allerede etter ett minutts spill etter målgivende fra Jadon Sancho, og Marco Reus doble ledelsen i det 30. minutt.

Like etter pause satte Jadon Sancho inn 3-0-scoringen på vakkert vis. Mark Uth redusert til 1-3 for Köln – rett før Braut Haaland entret banen.

Drømmedebut

Erling Braut Haaland fikk som kjent en drømmedebut for Dortmund forrige helg.

Augsburg ledet 3-1 over Borussia Dortmund da nordmannen ble byttet inn til sin debut. Tre minutter senere scoret 19-åringen fra Jæren, som leverte et praktfullt hat trick etter bare 23 minutter på banen.

– Da de ledet 3-1, tenkte jeg at bare måtte score hat trick. Så da fikk jeg gjøre det, sa en ubeskjeden Braut Haaland til Viasat etter sin drømmedebut forrige helg.