De pågrepne skal avhøres, opplyser politiet.

Den fornærmede sjåføren ringte politiet selv. Han har fått et slag i hoderegionen, noe som gjorde at politiet tok ham med for undersøkelser på akuttmottaket.

Hendelsen skjedde i Skjelsvika i Porsgrunn.

Politiet ble senere ringt av en person som de mener kan være motpart. Han fortalte at han ble angrepet av sjåføren først, og at det oppsto et håndgemeng.

– Vi er nå i kontakt med vedkommende, og undersøker hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød til TV 2.

Klokken 22.30 opplyser de at det er fem pågrepne. Det er uvisst om det er en relasjon mellom de involverte.