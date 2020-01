Det melder det franske nyhetsbyrået AFP. Dette er de første bekreftede smittetilfellene i Europa.

Den ene bekreftede smitten gjelder en pasient som er innlagt på sykehus i Bordeaux og den andre i Paris, sa helseminister Agnès Buzyn under en pressekonferanse.

Begge personene har tidligere reist til Kina.

Helseministeren la til at myndighetene skulle gjøre alt for å hindre spredningen av viruset, skriver Le Soir.

Tidligere fredag var det to mistenkte tilfeller i Finland, etter to kinesiske turister oppsøkte helsehjelp. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Oslo lufthavn Gardermoen og Kirkenes.

Ved 18-tiden fredag avkreftet finske myndigheter at det er snakk om coronavirus.

Hittil er 830 personer bekreftet smittet av viruset. 26 personer har dødd, samtlige i Kina.