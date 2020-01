Den nye regjeringskabalen ble offentliggjort fredag, etter at Frp bestemte seg for å forlate regjeringen.

Etter nøkkeloverrekkelsen i finansdepartementet fredag, uttalte tidligere finansminister Siv Jensen at noen av statsrådpostene er veldig skuffende.

– Raja har hatt veldig mange stygge karakteristikker av Fremskrittspartiet, sier Jensen til TV 2

– Bør beklage

Abid Raja ble fredag utnevnt til ny kultur- og likestillingsminister, og fikk overrakt nøkkelen av avtroppende minister Trine Skei Grande.

Siv Jensen mener utnevnelsen av Venstre-politikeren ikke inviterer til samarbeid.

– Jeg tror Raja først og fremst bør tenke litt over hvordan han har opptrådt overfor Fremskrittspartiet. Mange av oss har fått personkarakteristikker fra han som han bør beklage, sier Jensen til TV 2.

Likevel legger hun vekt på at Raja skal føre regjeringens politikk, og ikke sin egen politikk.

– Vi skal oppføre oss profesjonelt. I dag har jeg lyst til å gratulere alle som er utnevnt som statsråder, og så skal de møte en veldig tøff forhandler i Fremskrittspartiet.

– Provokasjon

Også Sylvi Listhaug uttalte fredag at hun ikke er enig i alle statsrådpostene som Solberg har valgt til regjering.

– Mange i vårt parti vil oppfatte det som en provokasjon at man har hentet inn personer som har uttalt seg forholdsvis kraftig mot Fremskrittspartiet. Så vi registrerer det, og er i utgangspunktet positive til et nytt samarbeid, også er det opp til regjeringen å velge hva de leverer til Stortinget. Vi kommer til å legge Frps program i bordet nå, sier hun.

– For deg, er valget av Abid Raja og Hareide en provokasjon?

– Ja, og for mange i Fremskrittspartiet, så dette tar vi som en provokasjon, sier hun.

Provoserende valg

Det er derimot ikke bare valget av Raja som provoserer partiet. Torsdag ble det kjent at Knut Arild Hareide (KrF) tar over etter Jon Georg Dale (Frp) og blir samferdselsminister.

Frp har vært kritiske til at Hareide ble utnevnt til ny samferdelsminister, sammen med flere i Høyre. I en intern Facebook-gruppe truet flere høyremedlemmer med å melde seg ut, mens andre mente Høyre like gjerne kunne gå ut av regjering, dersom Knut Arild Hareide (KrF) ble statsråd.

Bakgrunnen er at Hareide ønsket at KrF skulle samarbeide med Arbeiderpartiet, i stedet for Høyre høsten 2018. Det hele endte med at han gikk av som leder i partiet.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) ønsker Hareide lykke til, men legger til at det ikke blir lett.

– Det er relativt kort siden han ville felle Erna Solberg som statsminister, og innsette Jonas Gahr Støre. Nå skal han være med i en regjering han egentlig var imot og styre på en regjeringsplattform han også var imot, sier Hans Andreas Limi (FrP).