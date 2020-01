Sveriges skiprofil Charlotte Kalla (32) sliter stort om dagen.

Norges damelandslagstrener Ole Morten Iversen, som har en fortid som landslagstrener i Sverige, var blant dem som har reagert på Kallas prestasjoner.

– Det er nesten fælt å se henne gå. Hun mangler gnist. Charlotte er langt unna god form. Det hun leverer er ikke det nivået hun normalt er på. Det er synd, for det er hyggelig å ha henne oppe der, sa Iversen til VG tidligere denne måneden.

Men uttalelsene fra Ole Morten Iversen ble ikke tatt godt i mot av Kalla-leiren i Sverige.

Sendte SMS

Nå har Iversen tatt kontakt med Kalla og bedt om unnskyldning, skriver Expressen.

– Jeg har ikke selv vært inne og lest hva han har sagt. Men jeg er takknemlig for hans omtanke og at han tok kontakt, for han ville ikke at uttalelsene skulle værende sårende for meg, sier Kalla til Expressen.

Den svenske skiprofilen røper hva den norske treneren skrev i en SMS-melding.

– Han ba om unnskyldning, og opplevde også at han var blitt feilsitert, røper Kalla, som også forteller at hun måtte Iversen på stadion på stadion i Obersdorf.

– Ja, det gjorde vi. Men da pratet vi mest om føret og været, sier hun, og forsikrer om at det ikke er noen som helst vonde følelser mellom de to nå.

– Nei, jeg setter pris på at han tok kontakt når han mener at han ble misforstått, og ville forsikre seg om at jeg ikke tok det ille opp, konstaterer Kalla.

– Sørgelig å se på Haga også

Kallas personlige trener Magnus Ingesson minnet om at det finnes flere norske langrennsprofiler som også har slitt med å finne frem til de beste resultatene den siste tiden, som et svar på uttalelsene fra Iversen.

– Det er mange som mener mye om Charlotte, hun er godt likt og mange skriver om henne. Mange ønsker at det skal gå bra for henne, og det er aldri noe gøy å se en løper i verdenseliten som ikke får ut makspotensialet sitt. Det har Ole Morten i sitt lag også, Ragnhild Haga (olympisk mester i 2018 red. anm.) er også sørgelig å se på. Det er ikke bare Charlotte som har det tøft, og det er aldri noe kjekt, sa Ingesson til svenske Aftonbladet.

– Jeg tror bare at Ole Morten mener det er leit å se på. Litt som Heidi Weng har prestert de siste årene. Det er leit å se eliteutøvere, uansett sport, som ikke får ut sin potensielle kapasitet, slo Magnus Ingesson fast.