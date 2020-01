Den 10. januar hadde kompisgjengen på tre spist kebab på Prinsdal Grill på Holmlia i Oslo.

Like etter at de kom ut på parkeringsplassen foran gatekjøkkenet, blir 21 år gamle Halil Kara skutt og drept. Like etterpå oppstår det et basketak, der den ene i kompisgjengen blir påført flere knivstikk.

Nødetatene kommer noen minutter senere. Karas liv står ikke til å redde. Kompisen blir sendt til sykehus med knivskader. Han blir skrevet ut to dager senere.

– Tøft og vanskelig

Advokat Bjørn Aksel Henriksen bistår mannen som ble knivstukket, og som var sammen med Halil Kara da drapet fant sted.

Kara og Henriksens klient var nære venner. Ifølge advokaten var de sammen stort sett hver eneste dag.

– Min klient har det ekstremt tøft og vanskelig. Jeg har ingen andre ord for å beskrive det, sier Henriksen til TV 2.

Motivet for drapet er fremdeles ukjent. Politiet sa tidlig at de ikke kan utelukke at drapet er planlagt, og at det var målrettet.

Fire personer er nå siktet i saken, tre av dem for drap eller medvirkning til drap.

Observert sammen like etter drapet

Den antatte hovedmannen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia seks dager etter drapet. Få dager i forveien ble en 18 år gammel mann pågrepet for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Ifølge TV 2s opplysninger skal de to ha blitt sett sammen i en bil ikke lenge etter drapet. Begge er nå varetektsfengslet.

Ytterligere to 20-åringer ble fredag fengslet i henholdsvis tre og fire uker. I alt er nå fire unge menn siktet i forbindelse med drapet på Kara.

Tre er siktet for drap eller medvirkning til drap. Den fjerde er siktet for å ha hjulpet en av de tre drapssiktede med å flykte fra Norge. Han ble ifølge hans forsvarer Petar Sekulic pågrepet i Oslo onsdag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Sekulic til TV 2.

Ingen av de tre andre siktede har på det nåværende tidspunkt erkjent straffskyld. Politiet har kun gjennomført avhør med en av dem.

Skulle forlove seg

Halil Kara ble født i Drammen, og i tenårene flyttet han og familien til Mortensrud i Oslo.

Han etterlot seg også en kjæreste, som han hadde planer om å forlove seg med.

Tirsdag i forrige uke ble det holdt minnestund for Kara i Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Han ble gravlagt to dager senere i familiens hjemby Antalya i Tyrkia. 21-åringen jobbet som vikar på Seterbråten skole, en barneskole på Bjørndal, sørøst i Oslo.