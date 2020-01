Den norske EM-drømmen knust

Gøran Johannessen var nedslått etter semifinaletapet.

– Det er tungt. Det var for hektisk og tungt i den andre ekstraomgangen. Det er selvfølgelig dumt at vi ikke klarer å vinne den siste semifinalen. Nå har jeg en tom følelse. Det er helt jævlig, sa Johannessen, som hadde sjansen til å avgjøre for Norge sekunder før slutt.

– Det er det tøffeste tapet jeg har hatt, mente han.

Det mener også Christian O’Sullivan.

– Ja, fordi det det var jevnere, svarte Christian O’Sullivan på spørsmål om det var mer bittert enn de to finalenederlagene i VM.

– Det er tøft. Det var ikke dette vi håpet på. Det var noen tilfeldigheter og noen miss og noen scoringer de fikk. Det var små ting som avgjorde kampen. Vi ble ikke akkurat rundtspilt. Det er tøft å stå her å spille bronsekampen på lørdag. Vi hadde så lyst til å spille den finalen, mente keeper Torbjørn Bergerud.

I den andre semifinalen senere fredag kveld møtes Spania og Slovenia.

Kroatisk overtak før pause

I de første ti minuttene av semifinalen fulgte lagene hverandre som skygger til 5-5, men da koblet Kroatia grepet om kampen og gikk opp til en 7-5-ledelse. Derfra og resten av omgangen ledet kroatene semifinalen.

På det meste var Kroatias ledelse tre mål på stillingen 9-6. Da pausesignalet gikk i Tele2 Arena, lå Norge under 10-12.

– Kroatia var ekstremt flinke til å trekke tempo ut av kampen. De løp når de fikk en en ren lang kontring, men ellers spaserer de for å trekke mest mulig tempo ut av kampen. De hadde solide returløp og Domagoj Duvnjak var har vært fantastisk. Norge har slitt med å finne rytmen men, for Duvnjak lå og stoppet mye av det, sier Bent Svele.

– I tillegg har Norge bommet på for mange sjanser. Defensivt Norge slet mye med at de var for lite kompakte rundt linjespillet, fortsetter TV 2s håndballekspert Bent Svele i sin oppsummering av den første halvtimen.

Thriller i andre omgang

Tidlig i andre omgang hadde Kroatia et par tremålsledelser, men de norske håndballgutta kriget seg tilbake. Da Eivind Tangen dundret inn 15-15-målet ti minutter etter pause, fikk det den kroatiske benken til å ta timeout.

Et par minutter senere var kampen snudd, for med Sander Sagosen 17-16-mål på straffe var Norge i ledelsen for første gang siden åpningsminuttene, men det var ikke nok til å riste av Kroatia, som svarte med en 19-17-ledelse.

To norske scoringer på rappen sørget for 19-19 med drøyt ti minutter igjen. Avslutningen av kampen skulle bli en thriller. Lagene fulgte hverandre tett, og med fem minutter igjen av kampen kunne Norge gått opp i en tomålsledelse, men Sagosen bommet på straffekastet. I det påfølgende angrepet scoret Kroatia og sørget for at det sto 22-22.

Nervedrama i ekstraomgangene

Kroatia tok igjen ledelsen på 23-22. Magnus Jøndal kunne utlignet, men bommet på straffekastet. Med et halvminutt igjen kom imidlertid Jøndals utligning til 23-23. Det reddet ekstraomganger for Norge.

Ekstraomgangene ble et nytt nervedrama, og det sto 24-24 etter den første. I andre ekstraomgang løp Kristian Bjørnsen inn 26-25, men Kroatia reddet flere ekstraomganger med scoring på straffekast i siste sekund.

Det sto likt med 28-28 etter den tredje ekstraomgangen. Zeljko Musa satte inn det avgjørende 29-28-målt fem sekunder i fjerde ekstraomgang.