Amerikanske helsemyndigheter bekrefter ett tilfelle av coronavirus i Chicago. Det melder blant annet The Washington Post.

Vedkommende er en kvinne i 60-årene som nylig har vært i Wuhan i Kina, selve episenteret for viruset.

Ifølge BNO er det nå snakk om to bekreftede tilfeller i USA.

Tidligere er ett tilfelle også bekreftet i Washington.

Det deles ut informasjon og tas forholdsregler på flere internasjonale flyplasser i USA.

Innom Norge

Samtidig fryktes det at viruset har nådd Skandinavia.

De to kineserne som testes for coronavirus i Finland, reiste til landet via Oslo og Kirkenes, melder finske medier.

Ifølge den finske rikskringkasteren YLE var de to kineserne, som er far og sønn, først i Oslo før de dro til Kirkenes. Derfra skal de ha reist videre til Finland via vei, altså med bil eller buss.

De to oppsøkte lege i byen Ivo med influensasymptomer. Det ble tatt prøver som er sendt til Helsingfors for analyse, og svar på prøvene ventes å komme fredag kveld eller lørdag morgen.

Dødstallene stiger

Så langt har 26 personer mistet livet som følge av utbruddet av det kinesiske coronaviruset, og over 916 sykdomstilfeller er påvist, bekrefter kinesiske myndigheter.

Samtidig har 14 tester for viruset i Storbritannia kommet ut negativt, melder Sky News.

Flere kinesiske storbyer er underlagt omfattende reiserestriksjoner etter virusutbruddet.

Ifølge The New York Times er det snakk om 35 millioner innbyggere som er underlagt restriksjoner.