På dette smart-kjøkkenet styres alt fra kjøleskapet

– Nå fungerer alt. Jeg synes teknologi er gøy og interessant og jeg er veldig fornøyd. Dessuten oppdager jeg stadig nye ting, legger han til.

Her forleden kom en nabo på besøk og gjenkjente armaturen ved vasken, hun hadde akkurat samme sort hjemme. Hun tok tak i tuten og dro den ut.

– Jeg trodde hun ødela den, men det viste seg at den var uttrekkbar. Det hadde jeg ikke oppdaget. Kanskje jeg skal ta meg tid til å lese gjennom alle bruksanvisningene, ler Alexander.

Stolte

De to døtrene Tiril og Synne har det fint i den nyoppussede etasjen. Ifølge Alexander er de veldig begeistret og ganske stolte, de liker godt å vise fram det nye rommet til venner.

– Dette har virkelig vært en opplevelse for oss, sier han.

De kan også fortelle at katten Torden virker fornøyd. Han har visst sluttet å ligge på sin gamle plass, og legger seg nå midt på gulvet for å nyte lunken fra varmekablene.

Programleder Kjerstis fortelling fra oppussingen

Mange vil sikkert synes at det så ganske greit ut i rekkehuset fra før, og det var også min og designer Astrids første tanke. Men når vi studerte rommet nærmere fant vi mye som kunne forbedres.

Se oversikt over produkter og materialer som er brukt i episoden her.

Vi fikk også veldig lyst til å bidra til at Alexander og jentene skulle få et hjem for fremtiden. Et sted som føltes trygt og godt, og som kunne bidra til gode stunder sammen.

PEISKOS: Varmeovn der man kan se flammene fra fire sider er ett av elementene som skal gjøre det hjemmekoselig her. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Lune farger og flere oppholdssoner

Designer, Astrid Sætran, vil flytte kjøkkenet til midten av det U-formede rommet. Kun der vil det være plass nok til å lage et skikkelig stort og sosialt kjøkken, med øy og masse benkeplass. Spiseplassen vil hun ha foran det store stuevinduet.

I stedet for å ha to sofaområder slik de hadde fra før, vil hun lage ett større samlingssted, og en mindre kosekrok der kjøkkenet var tidligere. I den kroken kan man trekke seg tilbake med bok eller nettbrett uten å bli påvirket av at noen bruker den store TV-skjermen. TV-skjermen skal være tilgjengelig både fra spisebordet og fra den store sofaen.

Heksesot og sprukkent gulv

Når alle møbler er flyttet ut blir det tydelig at det er behov for oppussing. Veggene har tydelige spor etter såkalt heksesot, – grå områder der veggene har stenderverk eller andre konstruksjonsdetaljer. Einar maler to strøk med kvist- og sperregrunning på veggene, for å sørge for at veggene nå skal holde seg fine framover.

Gulvet ser heller ikke bra ut. Laminatgulvet har glidd fra hverandre og det er store sprekker flere steder. Dette er det ingen ting å gjøre med. Vi fjerner derfor det gamle gulvet, og velger å legge ned varmekabler samtidig ettersom vi likevel skal legge nytt gulv. Det nye gulvet er enstavs-eikeparkett.

Tryllet bort gammel strukturtapet

Veggene i rommet har ulike eldre typer strukturtapet, – såkalt miljøstrie. Dette er definitivt ikke moderne i 2020.

En grei måte å fornye disse veggene på er å bruke revive-maling, et produkt spesielt utviklet for en slik jobb. Einar påfører et tykt første strøk med rulle, og går så over med brede sparkelspader for å få jevnest mulig resultat.

Pass på å ikke jobbe med for store felt av gangen, ettersom utjevningsjobben må gjøres før malingen begynner å tørke.

Når det første strøket er tørt brukes sparkelspader til å fjerne ujevnheter og spor, og flaten jevnes med en mikrofiberklut. Deretter legges strøk nummer to på samme måte. Resultatet er en fin og jevn overflate uten spor av den underliggende strukturtapeten.

VARM FAGEPALETT: De nye slette veggene sammen med okergul sofa. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Smart kjøkken

Det nye kjøkenet skal bli både stort, innholdsrikt og smart. Det vil si at i tillegg til å være praktisk skal du kunne kommunisere med diverse apparater via en skjerm.

Kjøleskapdøren har en innebygget styringsskjerm, og fra denne kan du styre stekeovn, varmekabler, kaffemaskin, robot-støvsuger og robot-gulvvasker, belysning, lydanlegg, tv og alt annet du velger å koble opp.

Alle disse tingene kan også styres via smarttelefon og nettbrett, ved hjelp av en app eller ved å snakke til dem. Du vil også få beskjeder fra brannvarsler, alarmer eller lekasjesensor under vasken dersom noe ikke er som det skal.

Du kan til og med se hvem som ringer på døren i etasjen under.

HØYTEKNOLOGISK: Det ser ganske vanlig ut, men alle tekniske apparater kan styres via en App. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Jeg er glad vi har hatt hjelp til å koble opp alle disse greiene og få dem til å kommunisere. Det tar sin tid og krever tålmodighet, men når alt er oppe har fremtiden flyttet inn.

Kjøkkenet har også fysiske fasiliteter som er fremtidsrettet, med smarte innredninger som gjør skap og skuffer oversiktlige. Kjøkkenet har også en «fancy» ventilator, som til forveksling ligner en staselig lampe.

Lun hule

Alle kan ha glede av en lun hule der man kan trekke seg tilbake og være omgitt av fine materialer, tekstiler med farger, leselys og god stemning.

Et sted å være alene eller hviske hemmeligheter til bestevennen. En slik krok vil vi lage der kjøkkenet tidligere var.

FARGERIKT: I kosekroken har vi laget en haug med glade, mønstrede puter. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Vi definerer området ved å kle veggene med samme parkett som den vi har på gulvet. Så bygger Andreas og Rune et skrog til sengen/sofaen av eikematerialer, og møbeltapetsereren lager egnet madrass i okergul tekstil.

På veggen lager vi bokhyller og hyller med kanter som skjuler stikkontakter. Jeg har funnet fram til en rekke fargerike og mønstrede tekstiler som vi syr en haug med puter av. Denne kroken skal nemlig omfavne deg med hygge!

Utnytt vinduskarmen

Rommet har et stort vindu mot syd der det er nydelig utsikt. Det ville være synd å skjule denne med spisestoler og høye rygger.

TV OG BENK: Den nye TV-en er utformet som en billedramme og viser her et digitalt foto av et av Kjerstis malerier. TV benk fortsetter til høyre som sittebenk. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Astrid har derfor tegnet en benk som går i høyde med vinduskarmen og er i perfekt sittehøyde. Denne benken fortsetter også under TV-skjermen og blir til en dyp TV-benk.

Meningen er at denne benken kan fungere som sitteplass for mange, når slike anledninger byr seg. En slik benk gjør at man ikke trenger å ha åtte ekstra stoler gjemt bort ett eller annet sted, og den gjør at utsikten til vinduet er uforstyrret når man er andre steder i rommet.

SPISEPLASS: Stort raust spisebord, sittebenk i vinduskarm og stoler på den andre siden. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Gult er kult

Det store sofaområdet får en raus og god sofa. Denne er også trukket i okergult stoff. Sammen med vegg- og takfarger gir dette rommet et varmt preg. Man får litt følelse av sollys selv på regntunge dager.

Også i sofaen plasserer vi fargeglade mønstrede puter.

Familiens egne bilder

Vi ønsker å dra fortiden med oss inn i det nye rommet. Derfor plasserer designer Astrid mange av familiens egne bilder rundt om i rommet. Både abstrakte bilder og familiefotografier. Dette skal være et hjem som omfavner dem, mener hun. Det trenger sjel og personlige gjenstander.

Vi bruker også en god del av familiens egne møbler. De hadde mye fint, og vi håper dette rommet skal bli godt å komme hjem til.

FOTOHYGGE: Familiebilder er plassert mange steder i rommet. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Kaffekos

Einar er glad i kaffe, og det ble det mast ganske mye om i løpet av de fire dagene vi holdt på med oppussing. Det ble snakket mye om den kommende maskinen som skulle kunne lage yndlingskaffen din bare du snakket til den. Einar var skeptisk, men han fikk altså sin espresso til slutt, i tilfelle du lurte.

Med det takker vi for oss og ønsker lykke til videre til den fine familien.

– Kjersti

KAFFEMASKIN: Denne kaffemaskinen er koblet opp slik at du ikke trenger å trykke på knapper, men bare snakke til den i stedet. FOTO: Pandora Film/ TV 2

