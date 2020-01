En kald februarkveld i 2019 barker flere personer sammen ved en Circle K-stasjon i Bergen.

Flere av dem er sterkt ruset og bevæpnet med kniver, knokejern og en hammer. Rundt klokken halv ti får politiet melding om knivstikking. En person er hardt skadd.

Den skadde viser seg å være Said Bassam Chataya (28). I kampens hete har han blitt påført ni knivstikk, og selv om han blir fraktet til Haukeland sykehus, dør han etter kort tid av forblødning.

Gjerningsmannen er i nær familie. Han er Said sin fetter.

Nesten ett år er gått siden det fatale slagsmålet. Fredag startet rettssaken etter det som har fått navnet «Circle K-drapet».

– En tung tid

Blant tilhørerne sitter Said sin kjæreste. Sammen hadde de ett barn, og hun sier det er tungt å høre på det som blir lagt frem i retten.

– Det har vært en tung tid, men samtidig er det litt godt å bli ferdig med noe man har gruet seg til. Det blir bra å få vite mer om hva som faktisk skjedde sier kjæresten, som ønsker å være anonym.

– Hvordan minnes du Said? Hvordan var han som person?

Blomster og bilde står på plassen der Said Bassam Chataya ble knivdrept i et masseslagsmål i Bergen på fredag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Han var en glad og omsorgsfull person med godt humør. Han smilte mye med både øyne og munn, og han var en god far. Said tenkte alltid på sønnen sin, fremtiden hans, og hva han skulle lære ham når han vokste opp.

Kjæresten sier det siste året har vært vanskelig, og hun håper at rettssaken kan være en måte å bearbeide følelsene på. Også moren og broren til avdøde Said har tidligere sagt til TV 2 at det blir vanskelig å følge rettssaken.

Bistandsadvokat Alexander Gonzalo Sele representerer kjæresten i retten. Han sier de vil fremme erstatningskrav for tap av forsørger på vegne av barna.

Krimtekniske bevis

Det er satt av seks dager til rettssaken i Bergen tingrett. Den første dagen dreide seg mest om krimtekniske bevis og politiforklaringer.

DRAPSVÅPENET: Denne kniven hevder påtalemyndighetene ble brukt i drapshandlingen. Foto: Vest politidistrikt

Det viktigste beviset var en kniv som politiet hevder er drapsvåpenet. Krimtekniker Nina Arnesen slo fast at det var funnet flere spor av blod og DNA fra avdøde på denne kniven.

Tiltaltes forsvarer Jørgen Riple sier de ikke bestrider påtalemyndighetens påstand om at det var denne kniven som ble brukt til drapshandlingen.

– Denne ble funnet på et rekkverk, og kniven var tydelig blodtilsølt både på knivbladet og langs hele kniveggen, sier Arnesen.

Tiltalte skal forklare seg

I neste uke spisser rettssaken seg til. Da skal både tiltalte og flere av personene som var tilstede drapskvelden forklare seg.