I høst kom nyheten om at den etter hvert så ikoniske morgentrioen, Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby, skulle gi seg som programledere i P3morgen.

Den 20. desember hadde de sin siste sending foran et fullsatt operahus, og i år tok Martin Lepperød (27) og Adelina Ibishi (27) over som programledere.

– Jeg takket ja, og det var vel egentlig en stund etter at jeg skjønte hvor sinnssykt svært det er. Det gikk opp for meg da de hadde siste sending i operaen, forteller Lepperød da God kveld Norge besøker dem i studio på Marienlyst.

Intenst i starten

Adelina syntes også at det var skummelt å skulle ta over etter den populære trioen.

– Ja, men ikke så skummelt at man ikke vil prøve å lage det selv, sier hun.

Nå er de snart én måned inn i den nye jobben, og ting begynner å flyte bra.

– I starten så er det jo intenst, man har adrenalin hver morgen når man går på. Men jeg vil si at vi på kort tid har fått en god flyt på morgenen og vi koser oss skikkelig, forteller Martin.

Vanskelig å legge seg

Å lage morgenradio byr på noen nye rutiner, og det kjipeste er ikke nødvendigvis å stå opp klokken 5 om morgenen.

– Det som er kjipest er å legge seg klokken ti, utbryter Adelina og får umiddelbar respons hos Martin.

– Ja, det sliter jeg også med!

– Man må gå å legge seg som et barn mens alle andre er oppe, fortsetter Adelina.

Leggetiden merkes også i et samboerskap, ifølge Martin.

– Ja, jeg har jo kjæreste. Hun har nevnt at hun synes det er kjedelig at jeg går å legger meg klokken ti. Hun er ikke vant til å sitte alene oppe på kvelden og føle at hun burde legge seg fordi jeg har lagt meg, sier han før han byr på litt skjult frustrasjon.

– Jeg merker at jeg hater å være den første som legger seg, for hun bråker når hun skal legge seg! Hun kommer inn og skrur på lyset, og hunden kommer opp i senga og ... Nei, det er ... Akkurat den delen er litt vanskelig. Jeg merker at jeg hadde mer frustrasjon enn jeg trodde jeg hadde, ler Martin.

Singelhandicap

Adelina på sin side har ingen kjæreste, men merker at det ikke er lett å kombinere jobben med dating.

– Jeg føler at det nesten er et "singelhandicap" å ha den arbeidstiden som vi har. Jeg er ikke på mitt mest attraktive når jeg må legge meg klokken 10 og stå opp klokken 5. Så jeg føler at ingen vil date meg på en stund, sier hun.

Martin mener hun bør finne seg en fyr som elsker å stå opp klokken fem for å trene, så vil problemet være løst.

– Men vil jeg være sammen med en fyr som elsker å stå opp klokken fem for å trene? spør Adelina seg, og slår samtidig ikke tanken helt fra seg.

– Hvis du er singel og elsker å trene om morgenen, ta kontakt med Adelina, ler Martin til kamera.