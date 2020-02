Realitykjendis beskyldes for svindel

– Jeg synes det er veldig synd at en av mine kunder er misfornøyde med resultatet, og jeg håper at de da tar kontakt med meg direkte, slik at vi kan få rettet opp dette.

Instagrambilde slettet

I januar dukket det opp et innlegg på den åpne tatoveringsprofilen til Daniel Louis på Instagram hvor det blant annet sto at det har vært en del rykter om han og at ryktene er sanne. Videre gir teksten uttrykk for at han har lurt folk, men skal betale tilbake det han skylder.

Innlegget ble slettet bare noen timer senere, og et nytt bilde dukket opp der det står at han har blitt hacket og at det forrige innlegget ikke stemmer.

Ny tatoveringstime

Det blir vanskelig, ifølge Hattmyr, som hevder Louis har blokkert henne, og at hun derfor ikke har mulighet til å få kontakt.

Hun har tatt saken i egne hender for å redde tatoveringen, og hun har tro på at den skal bli fikset.

– Jeg har time hos en annen tatovør som skal fikse tatoveringen min. Jeg har skikkelig lyst på den, så målet er at den skal ligne på inspirasjons-bildet etter hvert, forteller Hattmyr.

Daniel Louis har ikke besvart God kveld Norges henvendelser om saken.