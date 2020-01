Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset sier at helsevesenet i Nord-Norge følger med på situasjonen, etter at to kinesiske turister testes for coronaviruset i Nord-Finland.

Årsaken til beredskapen er at det feires kinesisk nyttår denne helgen, noe som bidrar til økt turisme for blant annet å oppleve nordlysfenomenet.

– Vi har beredskap, og samarbeider med det regionale kompetansesenteret for smittevern. Prosedyrene er klare for hvordan vi skal håndtere et eventuelt utbrudd, sier Palm til TV 2.



Via Gardermoen og Kirkenes

De to kineserne i Finland testes for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp, melder svenske Yle fredag.

De to kineserne oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Oslo lufthavn Gardermoen og Kirkenes.

Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

Hittil har 26 mennesker mistet livet som følge av utbruddet av det nye coronaviruset, og 830 mennesker har fått påvist smitte.

Flere kinesiske turister

Økningen i antall kinesiske turister til Nord-Norge om vinteren har de siste årene vært betydelig.

– Vi har jevnt over mange turister fra Asia. Spesielt på vinteren. En del av disse er fra Kina, forteller Lisa Todesen, direktør ved Thon Hotel Kirkenes.

Hun har imidlertid ikke merket en tydelig økning opp mott nyttårsfeiringen.

Følger situasjonen

I Norge følger Folkehelseinstituttet (FHI) situasjonen.

– Vi er informert om dette gjennom at finske myndigheter har vært i kontakt med vår smittevernvakt, forteller fagdirektør for smittevern Frode Forland til NTB.

– Hvis det er positive prøver, vil norske myndigheter få et formelt varsel.

– Da vil vi få all informasjon som er nødvendig, sier Forland.

Dette vil også omfatte kinesernes reiserute. Direktøren opplyser at FHI har beredskap for å håndtere mistanke om smitte i Norge.

– Det vil sikkert komme mistenkte tilfeller, som i Finland. Da skal en teste, i tråd med retningslinjene, sier fagdirektøren. (TV 2/NTB)