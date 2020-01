Artikkelen oppdateres - rennet pågår fremdeles!

Tiril Eckhoff bommet totalt tre ganger på fredagens 15 kilometer i Pokljuka, men beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Det er klart etter at nærmeste utfordrer, italienske Dorothea Wierer, bommet totalt fire ganger – inkludert to på siste skyting, og havnet bak Eckhoff på resultatlisten.

Eckhoff havnet på 18. plass, mens rivalen Wierer ble nummer 23.

Men verdenscuplederen hang ikke med hodet etter nedturen. Snarere tvert i mot.

– Jeg synes det er helt greit. Det var en bra start, og en bra slutt, så surret jeg litt midt i. Det er litt digg at det gikk så rævva, så har jeg noe å trene på frem til VM. At jeg får en i trynet nå betyr at jeg må jobbe godt fremover. 17 treff er egentlig ganske bra, men ikke i dag under disse forholdene her, sa Tiril Eckhoff til NRK.

– Nå er jeg sliten, så nå må jeg hjem å hvile, varslet hun etter skuffelsen.

Marte Olsbu Røiseland leverte feilfri skyting på de to første, men bommet én gang på tredje og to ganger på siste skyting. Dermed misbrukte hun muligheten til å klatre på pallen. Hun ble beste norske med en 12. plass.

– Det var en helt grei normaldistanse. Det går litt bedre i sporet. Men det er veldig surt å bomme på andre liggende. Tre bom på en normaldistanse er i hvert fall to for mye. Så jeg har noe å jobbe med frem mot VM, sa en mellomfornøyd Olsbu Røiseland til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde heller ingen god dag. Hun bommet totalt fire ganger (0, + 1 + 1 + 2) og havnet i likhet med Marte Olsbu Røiseland langt bak pallen.

Landmark Tandrevold havnet helt nede på en 32. plass.

– Jeg vet ikke om jeg er helt på plass i hodet. Det må ha vært dårlig timing, og det var en dårlig dag over hele fjøla. Det er ikke slike dager jeg samler på. Men vi kommer uansett til å stille godt forberedt til VM, slo Landmark Tandrevold fast.

Tyske Denise Herrmann leverte feilfri skyting og knuste konkurrentene på fredagens 15 kilometer. Sveriges Hanna Öberg tok andreplassen etter én bom, men franske Anais Bescond havnet på tredjeplass – til tross for å ha truffet 20 av 20.

– Jeg er kjempefornøyd med mitt løp. 19 treff er jeg veldig fornøyd med. Det handler om å holde fokus gjennom hele løpet, og holde farten i sporet i 15 kilometer. Det er en distanse som passer meg bra, sa Öberg til NRK.