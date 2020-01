Partiet mot Jan-Krzysztof Duda i Tata Steel Chess varte i litt over fire timer fredag.

Til slutt ble det remis for Carlsen, som hadde svarte brikker, etter 42 trekk.

Magnus Carlsen har nå sju poeng og er på andreplass. Verdenstoer Fabiano Caruana leder med ettpoeng på sin norske rival.



Det gjør at det spøker for en ny turneringsseier for Carlsen når det nå er to partier igjen.

Avslutningen av Tata Steel Chess ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo lørdag og søndag.