Kvelden, mandag 9. september: På Stovner i Oslo holder to brødre på 15 og 16 år en kniv mot en 14 år gammel gutt og ber om 10.000 kroner.

Brødrene tar deretter med seg den redde gutten til Ammerud, noen kilometer unna.

Der tvinges 14-åringen til å kle av seg før ranerne tar halsgrep på ham. Ranerne tar guttens bankkort og og tvinger ham til å oppgi koden. Ranerne tar ut penger og handler varer for til sammen 4336 kroner.

Før de forlot offeret sitt, tok et bilde av skolebeviset hans. Brødrene sa at de skulle skyte 14-åringen hvis han fortalte om ranet.

TV 2 har ikke fått kontakt med ransofferets bistandsadvokat.

Mener han er farlig

Denne uken møtte de to brødrene i Oslo tingrett. I tillegg til ranet, er guttene på 15 og 16 år anklaget for flere forhold, blant annet trusler mot fengselsbetjenter og institusjonsansatte.

I tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, har aktor Andreas Schei tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å kreve forvaring for 15-åringen, den yngste av brødrene.

Forvaring er en særreaksjon som idømmes særlig farlige forbrytere der man mener at tidsbegrenset fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet. I teorien blir man fengslet på ubestemt tid.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei åpner for å be om forvaring for den yngste av de to brødrene. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

To drapsforsøk

15-åringen har ifølge politiet rundt 70 anmeldelser på seg. De to mest alvorlige fant sted på våren i fjor, mener politiet.

Den første gangen var han ifølge politiet til stede da en person ble knivstukket i halsen. Politiet mener at han med dette medvirket til drapsforsøk.

Den andre gangen skal han ha stukket en annen person i halsen med en skarp plastbit. Dette skjedde på en institusjon. Politiet mener at også dette er å regne som et drapsforsøk.

Fordi gutten på dette tidspunktet ikke hadde fylt 15 år, ble han ikke straffeforfulgt.

– Fare for gjentakelse

Årsaken til at påtalemyndigheten nå vurderer å kreve forvaring for 15-åringen, er at de ser hele sakshistorikken hans i sammenheng – både før og etter han nådde kriminell lavalder.

– Bakgrunnen for at vi tar forbehold om forvaring, er at vi vurderer at det er stor fare for gjentakelse av grov voldskriminalitet, sier aktor Andreas Schei, som får støtte i rapporten fra de sakkyndige som har observert gutten.

15-åringens forsvarer, Sverre Sjøvold, betegner det som «hinsides» at påtalemyndigheten vurderer forvaring for en så ung gutt. Advokaten er uenig med politiet i at klienten har utført og medvirket til drapsforsøk.

– Hovedregelen er at barn ikke skal dømmes til forvaring. Bare tanken på å dømme en 15-åring til forvaring er hinsides. Det handler om selvbildet, utviklingen og fremtidsutsiktene til dette barnet, sier Sjøvold.