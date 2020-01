Idrettsheltene om livet etter karrieren: – Har vært langt nede

– Jeg bestemte meg for å vente med å få barn til etter karrièren var over. Det har vært en fantastisk opplevelse. Jeg trives veldig godt som småbarnsfar og føler at det bare blir bedre og bedre. Livet er bra, smiler 34-åringen.

Hyller kona

Moan på sin side fikk to barn mens han fortsatt var en aktiv kombinertløper.

– Det var en utfordring, men det hadde aldri gått om jeg ikke hadde den støtten og forståelsen fra kona mi. Du verden hvordan hun har tatt tak og lagt til rette for at jeg har gjort det jeg har gjort, sier 36-åringen, og fortsetter.

– Å få etablert en familie, og se det underverket som det er å få unger.. Den responsen det gir deg, er bare helt magisk. Jeg er overbevist om at både Samantha og Emil er to fantastiske foreldre. Og har de jo kalt ungen for Magnus – og det synes jeg er kjempebra, ler Magnus Moan.

Studerer på BI

Som Hegle Svendsen sier selv, så prøver han nå å finne ut av hva han skal bli når han blir «voksen». Men en utdanning har han skjønt at kan være lurt å ha.

– Jeg studerer og prøver å få meg en bachelor. Det er steg én. Så utforsker jeg alle muligheter som kommer. Vi får se hvor det ender, sier han, og legger til at han studerer entreprenørskap på BI.

Men noen fadderuke, eller fadderullan, har det ikke blitt på småbarnsfarem.

– Fadderullan har jeg droppa, det gjør seg ikke å løpe rundt med maling i ansiktet når man har samboer og barn hjemme, ler han.

Moan på sin side har nylig startet i ny jobb hos rekrutterings-selskapet JKS.

– Det er utrolig kult å komme inn i en verden hvor jeg må lære meg å krype før jeg går. Jeg er ikke verdensmester der for å si det sånn. Jeg møter mye mennesker og har mye å lære, smiler han.