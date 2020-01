– Har ikke god nok kontroll

Forrige fredag fikk Tina Bru (H) nøkkelen som ny statsråd for olje- og energidepartementet.

Tidligere statsråd Sylvi Listhaug (Frp) overværte åpningen av den nye oljeplattformen Johan Sverdrup i januar, og uttalte flere ganger hvilken klimagevinst verden får av Norges oljeproduksjon.

Miljødirektoratet har derimot avdekket flere avvik og brudd på miljøregelverket ved Equinors plattformer. Noen av bruddene har pågått over flere år.

– Vi ser at Equinor gjentatte ganger bryter reglene, og de retter ikke opp selv om de sier de skal gjøre det. Derfor har vi nå innkalt konsernledelsen til et møte. Vi syns dette er for dårlig, sier avdelingsleder Bjørn Bjørnstad på avdelingen for tilsyn og areal i Miljødepartementet.

– Helt andre forventninger

Bjørnstad forteller at det hører til sjeldenhetene at Miljødirektoratet ber om et møte med konsernledelsen i Equinor.

– Equinor er en av de største og mest profesjonelle aktørene i norsk industri, og vi har helt andre forventninger enn det de har klart å levere de siste par årene, sier Bjørnstad.

Han forteller at de vil be konsernledelsen om å redegjøre for hvordan de skal bedre situasjonen under møtet på fredag, og hvordan Equinor skal ta risiko for helse og miljø mer på alvor.

– Nå er det viktig å høre på hva Equinor har å si, og hvordan de vil jobbe for å ta ta regelverket for ytre miljø mer på alvor.

MILJØDIREKTORATET: Bjørn Bjørnstad mener Equinor ikke følger regelverket godt nok. Foto: Geir Mogen / Miljødirektoratet

Utslipp av kjemikalier

I et brev fra Miljødirektoratet til Equinor, vises det blant annet til at plattform Troll B har hatt utslipp av kjemikalier i svart kategori fra sjøvannspumpe som de ikke har tillatelse til.

Equinor ble sammen med en rekke andre operatører varslet om dette allerede i 2017.

– De bruker disse kjemikaliene, og har ikke tillatelse til dette, sier Bjørnstad.

Han forteller at kjemikalier kategoriseres etter grønn, gul, rød og svart kategori, hvor svart er de mest problematiske stoffene.

– Ser ikke bevissthet

Kategoriseringen av kjemikalier er baser på hva som er nedbrytbart i naturen, giftighet i naturen og hva som samles opp i dyr og levende organismer.

– Vi ser ikke at Equinor har hatt tilstrekkelig bevissthet rundt bruken av tetningsolje i sjøvannspumper. Det betyr at de har ikke den aktsomheten vi mener de må ha, sier Bjørnstad.

Equinor sier på sin side at tillatelsene for utslipp på Troll B er sortert ut, og at de har den nødvendige utslippstillatelsen på plass.