Brannen startet i Halvkannesmauet like ved Nordnes.

Det oppsto stor røykutvikling, og røyken var synlig fra hele sentrum. Brannvesenet rykket ut med store mannskaper.

– Mye tyder på at brannen har startet i 1. etasje. Leiligheten er skadet men vi har kontroll på alle beboere, også naboer, sier politiets innsatsleder Frank Listøl.

Brant i kritisk område

Brannen startet i et område med tett trehusbebyggelse, som er spesielt utsatt for branner.

– Flammene sto ut av vinduet da vi kom til stedet, sier Jan Aase, innsatsleder hos brannvesenet.

SMALT: Brannen oppsto et et område med mange trehus og trange gater. Foto: Malene Langlo

Fire brannstasjoner rykket ut til brannen.

– Dette er et av de stedene i Bergen hvor det kan være mest kritisk for spredning. Det er svært tett mellom husene og mange mennesker bor her. Heldigvis fikk vi flammene raskt under kontroll, sier Aase.

Like før 13.00 melder brigadeledar til TV 2 at brannen er under kontroll.