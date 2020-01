Var på vei til slottet – havnet midt i ulykke

– Jeg vet det er overraskende for mange at Knut Arild Hareide blir samferdselsminister, etter KrFs retningsvalg. Men jeg er glad for at Knut Arild vil bidra i regjeringen, og jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

– Knut Arild og jeg har jobbet tett sammen i veldig mange år. Han kommer til å gjøre en god jobb for å bygge vei, bane og kollektivtilbud over hele landet, sa Solberg.