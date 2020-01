Skal feire statsrådsposten med pyjamasfest hjemme

Det ble en tårevåt nøkkeloverrekkelse da Abid Raja tok over statsrådsposten fredag, og etterfølger Trine Skei Grande som ny kultur- og likestillingsminister.

– Tusen takk for at du sa ja, sa Grande med et regnbueflagg i hånda mens Raja tørket tårene.

Se det følelsesladde øyeblikket i videovinduet over!

Kort tid før han gikk ut på Slottsplassen la Raja ut et bilde av en pulsmåler som viste at den påtroppende statsråden var tydelig preget av stundens alvor.

Måleren viste en puls på 121, til tross for at han hadde sittet helt i ro.

«Følte jeg hadde uvanlig høy puls i hvilestilling. Tok på pulsbelte for å sjekke. Ja, dette er faktisk uvanlig høyt», skrev han til sine følgere.

Stolt familie

Nadia Ansar sier til TV 2 at det er stort at ektemannen Abid Raja (V) blir ny kultur- og likestillingsminister.

– Han har vært aktiv i politikken ihvertfall i 15 år, og skapt mye begeistring og engasjement og klart å gi en stemme til folket, sier Ansar.

Hun hadde med seg parets tre barn til Slottsplassen på den historiske dagen, og sier at barna også er svært stolte.

– De har fått fri fra skolen i dag, og klarte ikke å la være å stikke innom for å dele denne store nyheten. De synes også at pappa fortjener dette veldig, sier hun.

TV 2 kunne onsdag melde at Abid Raja hadde fått beskjed om å komme hjem fra reisen med Stortingets utenrikskomité.

Det var torsdag kveld at familien fikk den overraskende nyheten, noe som førte til at det ble sent før Raja var hjemme.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg synes at han har en plass der, både med tanke på at han har vært engasjert i mange år og fordi han har vist at han er folkets stemme. Han er god på å kommunisere, og kan alminneliggjøre politikk, sier Ansar.

Feirer med pyjamasfest

I høst sa Abid Raja klart og tydelig at han hadde meldt seg som kandidat til ledelsen i Venstre. De borgerlige partiene flyttet ifølge TV 2s kilder forhandlingene om store deler av statsbudsjettet fra Finanskomiteen til fagkomiteene. Årsaken skal være manglende tillit til Raja i de andre borgerlige partiene.

Nadia Ansar tror at den nye statsrådkabalen kan føre til at det kan bli ro i partiets rekker.

– Hvis man føler at man får benyttet sitt potensial til noe godt, blir fokuset samlet på et sted, med jobben og plikten som kaller. Han er veldig lojal, så jeg har ikke noe problem med å se for meg at han kommer til å klare jobben utmerket, og ikke skape konflikt i den rollen, sier Ansar til TV 2.