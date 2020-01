– De kan ikke rømme fra dette ved å bytte ut Anniken Hauglie. Erna Solberg og regjeringen er fortsatt ansvarlig, sier Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB.

Hansen er saksordfører for Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen.

Foruten Frp-statsrådene som forsvinner fra regjeringen, er Hauglie en av to statsråder som forsvinner fra regjeringen. Den andre er Venstres Ola Elvestuen.

– Svikt i mange ledd

Under en pressekonferanse fredag sa Erna Solberg at regjeringen skal arbeide videre med Nav-saken.

– Anniken har stått stødig gjennom en veldig vanskelig sak – NAV-saken – en sak hvor det har sviktet i mange ledd i det offentlige Norge, sa Solberg.

– Vi skal fortsette med dette viktige arbeidet med å gjøre det mulig å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Og vi skal rette opp overfor de som er rammet, fortsatte statsministeren.

Fornyelse

Om Ola Elvestuens innsats sa Solberg at klimautslippene har gått ned flere år på rad og at Elvestuen har lagt grunnlaget for en rekke tiltak som vil bidra til ytterligere reduksjoner i utslippene i årene fremover.

– Både Anniken og Ola har vært statsråder som jeg har satt stor pris på. Begge kunne vært gode statsråder videre, men både Høyre og Venstre ønsker å fornye laget for årene fremover. Derfor går Anniken og Ola ut av regjeringen, noe som gir rom for nye talenter for å forsøke seg og bidra med sin innsats i regjeringen.

Ny tilværelse

Statsministeren passet også på å takke de avtroppende Frp-statsrådene og samarbeidet med Frps stortingsgruppe.

– Jeg ser fram til godt samarbeid også framover, sa Solberg, som ikke legger skjul på at den nye mindretallsregjeringen gir rom for flere åpne debatter i Stortinget uten at sakene er avgjort på forhånd.