Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Et spørsmål rundt nøkkelfri start. Det er jo vel og bra at nøkkelen bare kan ligge i lommen. Men hva om man er ute av bilen mens den går og da har nøkkelen i lommen. For eksempel hvis man bare skal hente noe kjapt.

Hvis noen setter seg bak rattet og kjører avgårde, har man da noen mulighet til å stoppe bilen? Eller er man sjanseløs på hva vedkommende kan gjøre?

Jeg har forsøkt å finne ut litt mer om dette ved å Google det, men ikke så lett å finne noe håndfast.

Benny svarer:

Heisann!

Dette er absolutt en reell problemstilling, jeg synes nesten det er rart at det ikke er mer fokus rundt det.

Tidligere var det jo enkelt: Du satte deg inn i bilen, puttet nøkkelen inn i tenningslåsen og startet bilen. Nå er det nok at nøkkelen er inne i bilen, enten den ligger i lommen din eller for eksempel mellom setene. Bilen registrerer at nøkkelen er der, dermed får du startet den.

Hvis du så går ut av bilen, enten det er for å skrape is, hente noe kjapt i yttergangen eller for den sakens skyld kjøpe pølse på bensinstasjonen, står bilen der klar og tilgjengelig for hvem som helst. Og det hjelper altså ikke om du har nøkkelen i lommen. Hvis bilen er i gang, vil den kunne kjøres avgårde, selv om nøkkelen ikke er inne i den.

Dette har da også en god del bileiere fått erfare (og mange har nok måttet ta en veldig kjedelig telefon til forsikringsselskapet sitt...).

Én av tre norske biler blir ikke godkjent på grunn av dette

Startknappen har erstattet tenningslåsen på svært mange biler. Da trenger du ikke bruke nøkkelen for å få startet bilen.

Det gjelder å passe på bilen

Moralen er naturligvis at du hele tiden må kontroll over bilen. Det var jo nesten like skummelt å gå fra den med nøkkelen i tenningen. Men samtidig er det nok fort gjort å ikke tenke over det når nøkkelen ligger tilsynelatende trygt i lommen.

Hva kan du så gjøre hvis dette skjer? I utgangspunktet kan den som stikker av med bilen kjøre så langt vedkommende bare vil, så lenge bilen hele tiden er i gang. Stopper den, ja da vil den ikke starte igjen uten nøkkel. Jeg har hørt noen eksempler fra brukstyverier der frekke tyver til og med har tanket opp bilen mens den sto og gikk, fordi de ikke ville stoppe den. Da kan de naturligvis komme veldig langt.

Noen unntak finnes imidlertid. Stadig flere biler kan styres via en app. Der kan du gå inn og stanse motoren. Da er det ikke like morsomt å være biltyv – men desto bedre å være bileier!

Jeg håper dette var litt oppklarende. Og som du skjønner: Det gjelder å passe godt på bilen sin. Mer enn noensinne!

