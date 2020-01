Ny mann siktet etter Prinsdal-drapet

ÅSTEDET: Halil Kara (21) ble drept på Prinsdal Grill i Oslo på fredag for to uker siden. Nå er fire personer siktet i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

En 20 år gammel mann er siktet etter at Halik Kara (21) ble skutt og drept på Prinsdal Grill for to uker siden. Totalt er fire personer siktet i saken.