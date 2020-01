Kritisk til ny regjering: – Det blir som å piske en død hest

Klokken 11 møtte statsminister Erna Solberg med nytt regjeringsmannskap til statsråd på Slottet.

Etter statsråd kom Solberg og de øvrige regjeringsmedlemmene ut på Slottsplassen til det ventende pressekorpset og andre som hadde møtt opp for å få med seg begivenheten.

Den nye regjeringskabalen kommer etter at Frp bestemte seg for å forlate regjeringen.

Audun Lysbakken (SV) mener at til tross for at Fremskrittspartiet nå er i opposisjon, så vil den nye regjeringen fortsatt styre på et grunnlag av mye Frp-politikk.

– Den nye regjeringen er fortsatt en blå, grå og borgerlig regjering som skal styre på en plattform med mye Frp-politikk. Det blir som å piske en død hest, og ikke et nytt politisk prosjekt, sier partilederen.

Han lover regjeringen tøff opposisjon.

– Vi ønsker de nye statsrådene lykke til, men lover dem tøff opposisjon, og vil utfordre regjeringen om ulikhet og klima hver eneste dag, sier partilederleder Audun Lysbakken i SV.

– Ikke godt nok

Espen Barth Eide (Ap), som er første nestleder i Energi- og klimakomiteen, mener regjeringen ikke har markert seg godt nok i klimakampen.

– Vi er midt oppi en klimakrise, og vi lever i en tid hvor vi er nødt til å få til en skikkelig omstilling i den sirkulære økonomien og i fornybarsamfunnet. Vi ønsker at regjeringen setter mer trykk, sier han.

Til tross for nye ansikter, mener også han at den nye regjeringen vil styre på det samme politiske grunnlaget som tidligere.

– Og det var ikke godt nok. Vi går ikke fort nok i retning av klimaomstilling, sier Barth Eide.

Vil ha gjennomslag

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet sier det er knyttet til spenning til hvordan den nye regjeringen vil møte partiet.

GJENNOMSLAG: Hans Andreas Limi (Frp) mener partiet bør få mer gjennomslag etter de forlot regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må bare registrere at Erna har tatt sine valg, og jeg vil gratulere alle. Så kommer hverdagen fort, og det gjenstår å se hvordan regjeringspartiene vil møte Frp nå, sier Limi.

– Hva er den generelle holdninger etter dere har forlatt regjeringen? Er dere sure?

– Vi er ikke sure, men det som betyr noe for oss fremover er at vi får politisk gjennomslag. Vi ønsker å trekke politikken mer i vår retning. Så er det opp til regjeringspartiene hvor de ønsker å bemøte oss, sier han.

Kritisk til valget av Hareide

Knut Arild Hareide (KrF) tar over etter Jon Georg Dale (Frp) og blir samferdselsminister. Ideen om Hareide i regjering har utløst protester innad i Høyre, og flere truer med å melde seg ut av partiet. Også Fremskrittspartiet er kritiske til at Solberg valgte Hareide til posisjonen.