Klær i sjøen kan gi svar på forsvinningsgåte fra 1993

Leirvik, Stord: Det var vår i lufta da Tore Årvik (24) forsvant etter en fest på Sjøhuset natt til 1. mai 1993. Han festet sammen med venner som forklarte at han ikke var overstadig beruset da han gikk hjemover.

Klokken 01.30 ble han observert på en vei ut av Leirvik sentrum hvor han pleide å gå.

Men Tore kom aldri hjem til foreldrene sine.

– Noen vet noe

– Vi tenkte han kunne være hos en kamerat og begynte å ringe rundt, forteller moren Brønla Årvik (83).

To dager senere ble Tore meldt savnet og en stor leteaksjon ble iverksatt.

Tre dager etter forsvinningen, tirsdag 4. mai, ringte en ung kvinne (25) til politiet. Denne samtalen skulle føre til en massiv etterforskning og en rettssak.

Saken forble likevel uoppklart og Tore ble aldri funnet. Nå har det snart gått 27 år, men familien håper fremdeles på et svar.

– På en så liten plass som Stord er det merkelig at det ikke er noen som vet noe, og det tror jeg det er. Noen vet noe om hva som skjedde, sier Tores far Sverre Årvik (91) til Åsted Norge.

Ringte alltid hjem

– Tore var veldig pålitelig, og var han ute på noe så ringte han alltid hjem, forteller faren.

Tores foreldre, Sverre og Brønla Årvik, bor i dag like ved moloen der en person hevder at sønnen deres havnet i sjøen i 1993. Foto: Åsted Norge

Tore Årvik jobbet som rørlegger på Aker Stord. Han bodde hjemme hos foreldrene, men hadde planer om å flytte for seg selv.

– Han skulle kjøpe seg båt og så skulle han kjøpe seg bil, og det gjorde han. Og så skulle han kjøpe seg hus, men det kom aldri så langt, forteller moren.

– Det er uvirkelig at det har skjedd noe i det hele tatt med Tore, for han var en veldig stillferdig person. Han ble beskrevet som utrolig pliktoppfyllende blant arbeidskolleger, han hadde tatt fagprøve og stod egentlig klar for å ta et skritt ut i livet på egenhånd, sier storebror Egil Årvik (60).

Tore Årvik var på fest på Sjøhuset midt i Leirvik sentrum natt til 1. mai 1993.

Politiet får et viktig tips

Da lokalavisa skrev om Tores forsvinning den 4. mai 1993 valgte en ung kvinne å ringe politiet. Hun fortalte at eks-kjæresten kunne ha noe med forsvinningen å gjøre.

– Det kom opplysninger fra et vitne om at de hadde truffet den savnede på moloen i Leirvik hamn, forteller lensmann Roald Raunholm på Stord, som selv var med på etterforskningen i 1993.

Kvinnens eks-kjæreste ble kalt inn til avhør.

– Forklaringen var at han hadde truffet Tore Årvik på moloen. Det hadde ført til et basketak mellom de to, slik at Tore Årvik havna i sjøen utenfor moloen, forteller lensmannen.

Dette er fra politiets egen rekonstruksjon. Den tiltalte (t.v.) viser hvordan Tore Årvik angivelig skal ha ligget i vannet etter slåsskampen på moloen i Leirvik havn på Stord. Foto: Politiet

I avhør forklarte mannen at Tore var uskadet da han havnet i vannet og at han ikke ville ha hjelp til å komme seg opp. Deretter skal mannen ha forlatt Tore i sjøen og gått til Leirvik sentrum.