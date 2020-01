I Tour de Ski ble Johannes Høsflot Klæbo regelrett utklasset av sine to russiske konkurrenter opp den avgjørende monsterbakken i Val di Fiemme. Siden den gang har Sergej Ustjugov gjort som Johannes Thingnes Bø og tatt pappaperm, mens Alexander Bolsjunov etter en frihelg fortsatte som han gjorde på avslutningsetappen av touren.

I Nove Mesto lekte Bolsjunov nok en gang med resten av feltet og var fullstendig overlegen både lørdag og søndag. Aller mest imponerte han på lørdagens 15 kilometer skøyting, før han kontrollerte inn en ny overlegen seier på den klassiske jaktstarten dagen etter. Med det økte russeren ledelsen sammenlagt i både distansecupen og verdenscupen totalt.

Så langt i årets sesong har Klæbo samlet 1122 verdenscuppoeng. Opp til jevngamle Bolsjunov på topp skiller det 159 poeng. Ser man på hva som ligger bak tallene, er det to ting som synes klart, særlig tatt i betraktning at trønderen har flere poeng opp til sin argeste konkurrent i distansecupen enn i verdenscupen totalt.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Skal Norges mann klare å tette forspranget før sesongen avsluttes i Canada, er han helt avhengig av å lykkes både i sprint og i de to tourene som gjenstår.

Etter helgen i Nove Mesto gjenstår 18 individuelle renn. Av disse er åtte sprint, mens halvparten av de 18 rennene inngår i en tour. Ski Tour 2020 i Norge og Sverige består av seks renn, mens Sprint Tour i Canada og USA består av tre. I disse ni rennene deles det ikke bare ut 50 verdenscuppoeng etter hvert renn. I tillegg får sammenlagtvinnerne henholdsvis 300 og 200 poeng. Vinner man alle rennene kan med andre ord stikke av med nærmere 1000 verdenscuppoeng.

I sum bør Klæbo ha utlignet forspranget til sin jevngamle konkurrent i løpet av disse to tourene. Da har han muligheten til å avgjøre verdenscupsammendraget der han er aller best - på oppløpet.

Før Ski Tour 2020 venter to helger med to renn hver, ett i sprint og ett i distanse, i Oberstdorf og Falun. Etter den norsk-svenske touren holder verdenscupen seg i Skandinavia, med to distanserenn og ett sprintrenn i Lahti, Drammen og Oslo. Fire tøffe distanserenn og tre sprinter kan bety at Bolsjunov og Klæbo tar omtrent like mange poeng før og etter Ski Tour 2020.

Til Sprint Tour og sesongavslutningen tar verdenseliten turen over dammen til UsA og Canada. Der avsluttes også den individuelle verdenscupen med 15 kilometer klassisk jaktstart i Canmore, etter 15 kilometer skøyting fellesstart dagen før. I år som i fjor kan verdenscupen avgjøres på oppløpet. Nok en gang står det mellom Alexander Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo. Gjør trønderen jobben som trengs i forkant, tror jeg verdenscupen kan bli avgjort på oppløpet i Canmore på verdenscupens siste dag. Der er det ingen som slår Norges håp.