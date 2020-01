– Kom deg ut, okkupant! ropte demonstrantene, som krever at amerikanske soldater må forlate Irak.

Både kvinner, menn og barn deltar i protesten fredag.

Den religiøse lederen Moqtada al-Sadr, som også leder en av de viktigste grupperingene i Iraks nasjonalforsamling, håper en million mennesker vil møte opp.

Kravene om at USA må forlate Irak har tiltatt etter at USA 3. januar likviderte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Irak.