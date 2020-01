Da Craig Dillon (27) hadde symptomer på influensa etter å ha kommet hjem fra tur i Australia og Thailand, oppsøkte han legevakten i London.

På sykehuset fortalte han at han hadde mellomlandet i Guangzhou i Kina på vei hjem fra Australia.

– Legen dro meg bokstavelig talt ut fra sykehuset nær ambulanseparkeringen, og satte en maske på meg, sier han til Sky News.

Legen fryktet at Dillon var smittet av det nye coronaviruset, som først ble oppdaget på et matmarked i den kinesiske byen Wuhan.

Viruset hører til samme familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 verden over i 2002 og 2003. Det viruset spredde seg også fra Kina.

Hittil er minst 26 mennesker omkommet i Kina som følge av det nye viruset, og 830 sykdomstilfeller er påvist.

I karantene

Legen viste 27-åringen en separat dør ved siden av inngangen til sykehuset, og forklarte hvor han skulle gå for å komme seg til et karantenerom.

– Jeg ventet der alene i en halvtime. Det var ganske skummelt. Jeg kunne høre masse som skjedde på utsiden, der folk gikk gjennom sjekklister. Så kom en sykepleier og en lege inn i fulle vernedrakter, forteller han.

De to var forseglet inne i rommet sammen med Dillon i to timer, mens han gikk gjennom flere forskjellige tester.

For å kommunisere med teamet utenfor, skrev de beskjeder på lapper og teipet dem opp på et vindu som skilte de to rommene.

Spredt til flere land

Det er bekreftet virussmitte i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, USA og i Hongkong og Macau.

Fredag morgen melder Yle at to personer har oppsøkt lege i Finland med influensasymptomer.

De to er medlemmer av en familie fra nettopp Wuhan i Kina. Familien er på ferie i Finland og kom dit via Norge, sier infeksjonsoverlege Markku Broas.

Det er ikke bekreftet at de to som har vært til behandling, er smittet av det nye coronaviruset. Et foreløpig resultat av testene er ventet å være klart i løpet av fredag ettermiddag eller kveld.

Ikke smittet

Craig Dillon lå på sykehus i tolv timer mens han gikk gjennom flere tester, skriver Sky News. Heldigvis viste testene at 27-åringen ikke var smittet av det nye coronaviruset.

Han reagerer på at det ikke var satt inn noen form for tiltak på Heathrow. På flere andre flyplasser scannes passasjerer for å se etter endring i kroppstemperatur.

– Jeg landet på Heathrow, møtte alle vennene mine, dro på jobb, på Starbucks og den slags, sier han og fortsetter:

– Det burde vært gjort noe mer på Heathrow, som kunne fanget opp at temperaturen min var veldig høy, men jeg antar det er teknologi vi ikke har tilgang på ennå.