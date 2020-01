Reiste helt til Australia for å kjempe mot brannene – mistet livet på jobb

Tidlig torsdag morgen norsk tid mottok brannvesenet i delstaten New South Wales i Australia melding om at kontakten med et av deres brannfly var brutt.

Flyet, av typen C-130 Hercules, forsvant plutselig fra radaren da det befant seg sør for Canberra.

Flyet og dets mannskap hadde jobbet med å slukke brannene som har herjet i landet siden september.

Mannskap på bakken så flyet styrte og alle tre som var om bord i flyet omkom i ulykken.

Nå har de tre amerikanske brannmennene som mistet livet i ulykken blitt identifisert.

– Utrolige og velrespekterte

Coulson Aviation, det kanadiske firmaet som eide flyet, og ansatte mannskapet, forteller i en uttalelse at de amerikanske brannmennene var tidligere militære.

Kaptein Ian H. McBeth (44) fra Montana er blant de omkomne, og han etterlater seg en kone og tre barn.

– Ians kjærlighet til kona og barna var synlig for alle som tilbrakte tid med han. Ian var i tillegg en svært kvalifisert og respektert C-130 pilot med mange års erfaring med bekjemping av skogsbranner, skriver firmaet i en uttalese.

Første offiser Paul Clyde Hudson (42) fra Arizona mistet også livet. Han beskrives som en svært kompetent mann med lang fartstid både i militæret og i nødetatene. Han etterlater seg en kone.

Flyingeniør Rick DeMorgan Jr (43) var den tredje amerikaneren som omkom i ulykken.

– Rick sin største lidenskap var å fly og barna, skriver selskapet.



Flagget på halv stang

Fredag ble det flagget på halv stang i delstaten New South Wales. I tillegg avholdt brannmannskapene et minutts stillhet til minne om ofrene.

Også guvernøren i delstaten California har kommentert tragedien.

STYRTET: Det er et fly av denne typen, C-130 Hercules, som har styrtet torsdag. I 2017 kjøpte delstaten New South Wales tre av dem. Foto: Saeed Khan

– Vi gir våre dypeste kondolanser til familien til mannskapet, deres venner og bekjente, og til alle brannmannskaper som trente, jobbet og slåss mot brannene sammen med dem, sier Gavin Newsom i en uttalelse.

Omkring 250 brannkonstabler fra USA og Canada har jobbet i Australia siden starten skogbrannene brøt ut.

Risikabel jobb

Australske nødetater jobbet fredag med å hente ut ofrene fra vrakrestene etter ulykken.

Australske myndigheter har uttalt at det enda er for tidlig å fastslå hva som forårsaket ulykken.

– Vi er fortsatt i den innledende etterforskningsfasen hvor vi samler bevis. Vi ønsker ikke å spekulere, sier Greg Hood, sjef for Australian Transport Safety Bureau (ATSB), til Reuters.

Det er ATSB som leder etterforskningen.