NB: Mot bunnen av denne artikkelen er det et bilde av kuttet.

Tina Andersson er fra Rödåsel utenfor Umeå i Sverige. Dette ligger rundt fem timer fra grensen til Norge.

Tirsdag morgen skulle hun se etter hesten i hagen, og oppdaget at han hadde et stort kutt på halsen som blødde forferdelig mye.

Da ringte hun veterinæren umiddelbart.

– Den første tanken var at hesten kunne ha gjort noe galt i hagen, men vi kunne ikke finne noe som tydet på det. Da jeg snakket med dyrlegen, konkluderte vi med at dette må ha blitt gjort av en mann med kniv eller lignende, sier hun til TV 2.

Etter samtalen med veterinæren, sitter Andersson igjen med et inntrykket av at noen har prøvd å skjære av halsen på hesten hennes.

Advarer andre

Andersson har politianmeldt hendelsen, og samtidig delt et innlegg på Facebook for å advare dyreeiere i nærheten.

I skrivende stund har dette innlegget over 170 delinger i sosiale medier, og i kommentarfeltet er flere fra lokalsamfunnet forferdet.

«Hva slags idiot kan gjøre dette!! Så forferdelig!!! Såret ser dypt ut. Nå må jeg ha ha ekstra kontroll over min egen hest!», skriver en i kommentarfeltet.

Andersson oppfordrer alle som kan ha sett unormal aktivitet i nabolaget natt til tirsdag til å ringe politiet.

DYPT KUTT: Hesten mistet mye blod. Foto: Privat

Hun videreformidler også at politiet skal ha bedt henne si at andre hesteeiere som opplever lignende må varsle dem.

Veterinæren skal ha sagt at kuttet var svært nærme både luftrøret og pulsåren.

– Hvordan føltes det at noen har prøvd å halshugge hesten din?

– Det hele føles veldig ubehagelig. Tenk at noen kunne gjøre noe som dette! Noen gikk inn i hagen vår når vi sov, og så prøvde de å drepe en av hestene. Jeg er bare glad for at han hadde englevakt og overlevde, sier Tina Andersson.