I denne lille bygda har de kanskje knekt koden

– Det er jo spenningen. Utfordringene, og det å være utenfor komfortsonen. Det å løfte tungt og jobbe med kroppen, sier brannkonstabel Lisa Åsheim ved Skånevik brannstasjon.

Ved siden av fulltidsjobb som sykepleier og en travel hverdag som småbarnsmor, tar hun vakter for det lokale brannvesenet.

Hun er en sentral ressurs for et brannvesen som er helt avhengig av deltidsansatte. På små plasser er det et velkjent problem at det er vanskelig å få inn nok folk.

«Damenes aften»

Slik har det også vært på den lille stasjonen i tettstedet Sand i Suldal, som ligger i Ryfylke i Rogaland.

– Det er stort sett bare menn som søker når vi lyser ut. Så vet vi at det finnes mange kvinner der ute som er godt egnet, sier Morten Svandal.

Han er informasjonskoordinator i Haugaland brann og redning IKS, og har lenge lurt på hvorfor i alle dager de ikke får tak flere kvinner.

Løsningen i Sand ble å invitere med seg Åsheim til å dele sine erfaringer på det uhøytidelige arrangementet «damenes aften».

– Jeg tok med meg babyen min på to og en halv uke og stilte opp. Da fikk de som møtte opp se at det ikke er noe problem å være mamma og brannkonstabel, sier hun.

FORBILDE: Lisa Åsheim jobber deltid som brannkonstabel. Hennes innlegg på «damenes aften» i høst inspirerte fire kvinner til å søke seg til brannvesenet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Vellykket rekruttering

Appellen Åsheim holdt må ha vært inspirerende, for det ga umiddelbart resultater.

– Jeg tror du skal saumfare landet ganske godt for å finne tilsvarende, sier Svandal.

Av seks oppmøtte, endte fire opp med å søke.

Tre av dem er nå helt i mål, mens den siste skal gjennomføre den fysiske testen som trengs i neste uke.

– Hadde ikke tenkt å søke

Dette skjer på en brannstasjon som aldri har hatt én eneste kvinne ansatt.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å søke til å begynne med. Men jeg fikk informasjon på damenes kveld og satte som et personlig treningsmål å klare testen. Så endte jeg opp med å søke likevel, sier Camilla Park Vest.

– Det ble kommunisert veldig tydelig ut at alle kan bidra. Det er et veldig sammensatt yrke, og det er mange paralleller til andre yrker, sier Martine Førre.

Nå håper de fire nyansatte å kunne inspirere flere kvinner til å søke seg til brann og redning.

NYANSATT: Fra venstre: Martine Førre, Elise Vognstølen, Lisa Åsheim, Camilla Park Vest og Hege Flesjå Eide er alle ansatt som brannkonstabler i Haugaland brann og redning IKS: Foto: Kristian Myhre / TV 2

96 av 100 er menn

For kvinneandelen i brannvesenet er svært lav.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det var i underkant av 12.000 ansatte i brann og redning i 2018.

Av disse var bare 4,4 prosent kvinner. Det er en svak økning fra årene før.

– Det er nok flere årsaker til det. I dag er den primære veien inn i brannvesenet å ha en yrkesfaglig bakgrunn. Det er færre jenter som velger yrkesfag, noe som igjen betyr færre kvinner i brannvesenet, sier Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i DSB.