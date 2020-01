Firebarnsmoren døde etter fødsel – redder 12 personer

Like før inngangen til år 2020 var lykken stor i familien Thorson fra Oregon i USA. Den 29. desember ble nemlig Kathleen (34) og Jesse Thorson foreldre for fjerde gang, til en gutt som fikk navnet Teddy.

Det skulle derimot ikke vare lenger enn fem dager før alt ble snudd på hodet, ifølge ABC News.

Den 3. januar måtte den nybakte moren plutselig hastekjøres til sykehus etter å ha fått blødning i hjernen. Legene utførte en kraniotomi, en kirurgisk operasjon i hodeskallen, men livet hennes sto ikke til å redde.

Kathleen skal ifølge ektemannen ha virket helt sunn og frisk før hendelsen, og årsaken til blødningen er ukjent.

Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke rammes rundt 12.000 personer av hjerneslag, som er fellesbetegnelsen for hjerneinfarkt og hjerneblødning i Norge hvert år. Det tilsvarer rundt 40 tilfeller hver dag.

Reddet 12 personer etter sin død

I tillegg til ektemannen Jesse etterlot Kathleen seg barna Danny (7), Gracie (6), James (4) og nyfødte Teddy på tre uker. Familien er selvsagt i sorg etter tapet av moren, men finner likevel en liten trøst på grunn av én ting.

Kathleen var nemlig donor, og har etter sin død donert hele 12 organer til 12 ulike personer.

– Jeg er glad mine barn vil huske deres mor for å ha gjort det, sa Thorson til TV-showet «Good Morning America» og la samtidig til:

– Syvåringen min fortalte klassen sin at hans mor har «hjulpet folk».

Han fortalte også at det hjelper familien når de stadig får vite at ulike mennesker har mottatt organene hennes.

Nærmere 114.000 personer i USA står for øyeblikket på venteliste for å motta livreddende organtransplantasjon, og listen utvides med ett navn hvert tiende minutt, ifølge Foreningen for Amerikanske Transplantasjoner.

– Redder liv

Ved inngangen av 2020 sto 448 personer på venteliste i Norge, ifølge statistikk fra Stiftelsen Organdonasjon.

– For dem er dette en «være»- eller «ikke være»-situasjon. For å stå på venteliste må man i utgangspunktet være veldig syk, med få fremtidsutsikter. Da er det viktig at flest mulig sier ja til å være organdonor, sier Aleksander Sekowski hos Stiftelsen Organdonasjon til TV 2.

Ifølge Sekowski kan en organdonor redde opp til syv liv etter at man dør.

– Dette redder liv, sier han.

– Hvem kan bli donor?

– Alle kan si ja til donasjon, og det er ikke noe man selv trenger å vurdere. Det eneste man trenger å ta stilling til er om man vil si ja eller nei. Men det er en del ting, som medisinske faktorer, som må klaffe. Bare rundt en halv prosent av de som dør hvert år donerer faktisk organer, forklarer Sekowski.