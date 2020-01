I mars og april skulle Astrid S legge ut på en større Norges-turné. Det var planlagt konserter i flere store norske byer, og mange av konsertene er allerede utsolgt.

Men fredag kommer den trønderske artisten med dårlige nyheter.

I en uttalelse fra Astrid S står det at den planlagte turneen nå utsettes til høsten.

– Jeg hadde en plan i fjor om å lage et album som jeg skulle gi ut i mars 2020 og spille for alle dere rundt om i Norge på turné. Men jeg har dessverre ikke et ferdig album. Det betyr at jeg har to alternativer: Sette albumet på vent til jeg er ferdig med å turnere i August, og da reise på turné med «gammel» musikk. Eller så kan jeg utsette turneen litt slik at jeg kan jobbe videre i studio og komme sterkere tilbake i høst med et album og forhåpentligvis den beste musikken jeg noen gang har laget.

Det står videre i uttalelsen at artisten ikke ønsker å gjøre noe halvveis, og at hun dermed har bestemt seg for å utsette turneen til høsten.

– Det har vært en veldig vondt avgjørelse å ta. Spesielt ovenfor alle i teamet mitt og arrangører som har lagt ned så mye arbeid for å få dette til, men aller mest ovenfor dere som har kjøpt billetter. Jeg tar ikke lett på dette og har hatt en stor klump i magen som har vokst seg større og større. Men innerst inne så føles dette også som det riktige å gjøre, skriver den populære artisten.

Konsertarrangøren opplyser at alle som allerede har kjøpt billetter får brukt disse på de nye datoene til høsten.