Se TV 2s reportasje fra Slåtthaug øverst.

Alle tre er olympiske mestere fra 2018. Nå truer de med å flytte fra Bergen om ikke noe skjer, eller rett og slett legge opp tidligere enn de egentlig ønsker. Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer (Ap), sier at det ikke står på viljen til å bygge ny hall.

Bergens eminente skøyteløpere har fått nok. I 17 år har politikerne lovet ny hall på Slåtthaug, eller i det minste et tak over hodet, men ingenting skjer.

Torsdag tok Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Sindre Henriksen bladet fra munnen.

– Vi er møkk lei akkurat nå. Det er så tragisk når vi kommer hjem og må avlyse treningsøktene på grunn av forholdene, sier Henriksen til TV 2.

– Det er krise. Det skal ikke være sånn. Anlegget er snart 30 år, men det råtner. Noe må skje, ellers kommer skøytesporten til å dø ut i Bergen, supplerer Sverre Lunde Pedersen.

Ting tar tid

– Tak over Slåtthaug er et av få prosjekter vi nevner konkret i styringsplattformen vår, så dette vil vi realisere. Men det handler om å sikre finansieringen. Det er vi godt i gang med. Men det vil koste noen hundre millioner, så vi ser på ulike spleiselag. Vi er i en prosess, og vil raskt videre, men det vil ta noen år, sier Valhammer til TV 2.

Dette svaret får opposisjonspartiet FrP til å tenne. Marte J. Monstad, gruppeleder i FrPs bystyre-gruppe i Bergen, er selv oppvokst i området.

– Dette er fryktelig trist. Det hjelper ikke for Valhammer å vise til styringsplattformen når man ikke følger det opp i budsjett. Det er mange år siden Valhammers forgjenger Harald Schelderup sto på Slåtthaug og lovet penger, men ingenting skjer, sier Monstad til TV 2.

Vil flytte penger

FrP har i sitt alternative forlag til budsjett foreslått å starte bygging av tak over Slåtthaug i 2020, med sikte på ferdigstilling i 2022. Dette er prissatt til 300 millioner kroner. Pengene vil de finne i å kutte andre kostnader, for eksempel innvending oppussing av Rådhuset (prissatt til 140 millioner kroner) og kutt i Sentralbad-prosjektet.

– Jeg tror et tak over hodet her i Bergen vil forlenge karrièren til alle oss tre for da kan man i større grad kombinere livet med idretten, sier Håvard Lorentzen, som anslår at de kunne halvert reisemengden på ca 250 reisedøgn i året.

Frykter for fremtiden

FrP er bekymret for Bergens posisjon som idrettsby, både når det gjelder topp og bredde.

– Dette er helt tragisk. Virkelig trist. Jeg tror ikke byrådet forstår alvoret. En ting er de olympiske mesterne som har mulighet til å reise vekk. En annen ting er de unge, fremtidige talentene. Dette taket ville betydd veldig, også for breddeidretten, skøyteisen på Slåtthaug brukes av veldig mange mennesker. Dette haster, avslutter Mongstad.