Presset på Ole Gunnar Solskjær øker etter den svake forestillingen hjemme mot Burnley. Til helgen venter askeladden Tranmere i FA-cupen.

League One-laget slo ut Watford torsdag kveld på en bane dekket av sand og gjørme.

Det er lite som tyder på spektakulær fotball kommende søndag.

– Banen er ikke bra, men det er likt for begge lag, sier nordmannen, som kan glede seg over at midtstopper Victor Lindelöf er friskmeldt. Også Eric Bailly kan få spilletid mot Tranmere.

– Stallen er tynn, men vi får spillere tilbake etter pausen. Vi vil være bedre rustet, og vi jobber fortsatt med en ting eller to, sier han.

For det er mye som tyder på at stallen må forsterkes om det skal bli Champions League-spill neste sesong. Solskjær understreker at det vil ta tid å bygge opp et solid fundament. Han advarer dem som tror at lettvinte løsninger vil fikse problemene.

– Fansen vet hva vi har startet på, og jeg har fått tillit til å gjøre den jobben. Gjenoppbyggingsprosessen går ikke bare én vei hele tiden. Det går opp og ned. Grunnlaget må legges og kulturen må bygges. Jeg føler jeg har en god kjerne med spillere som tror på klubben og det vi gjør. Jeg stoler på at det er gode gutter som skal ta oss fremover, med signeringer og spillere tilbake fra skade. Man fjerner ikke bare taket når man skal bygge nytt. Man må rive hele huset. Man starter ikke med taket. Vi har hatt et par regnværsdager, og vi skulle selvsagt ønske at taket var på plass. Men vi kan ikke gjemme oss, sier Solskjær.

Han prøver å skjerme seg selv så godt han kan fra støyen rundt klubben.

– Man må trolig være sterkere mentalt her enn alle andre steder i verden. Jeg er det, klubben er sterk og støtteapparatet er veldig sterke mentalt. Jeg har full tiltro til det vi holder på med, sier Solskjær.

Under Burnley-kampen var det mange supportere som ville ha Ed Woodwards hode på et fat. Solskjær skjønner at tilskuerne er frustrerte.

– Vi er selvsagt skuffet når vi ikke vinner. Det er forståelig at supporterne uttrykker sin frustrasjon når resultatene ikke er gode. Denne uken har vi hatt to skuffende resultater. Det har nok forsterket den følelsen, men det er noe man blir vant med i denne klubben, sier han.