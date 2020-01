Var på vei mot superrunde, men så kom motgangen

TRE BOGEYS PÅ RAD: Viktor Hovlands superrunde ble spolert av en svak avslutning. Foto: Kamran Jebreili

Golfproffen Viktor Hovland gikk andre runde i Dubai Desert Classic to slag under par. Dermed ligger han tre under par etter to spilte runder.