– Han har drevet med skreifiske og hatt slogstøvlene på, og kjenner fiskerinæringen godt, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, om den nye fiskeriministeren Geir-Inge Sivertsen (H).

Nordlys-redaktøren beskriver den tidligere Lenvik-ordføreren som en sterk Høyre-profil, som i nord er kjent som arkitekten bak en av de få vellykkede kommuneslåingene.

I 2020 gikk kommunene Torsken, Berg, Lenvik og Tranøy inn i den nye storkommunen Senja, med Sivertsen som varaordfører.

Sivertsen har vært medlem i kommunestyret i Lenvik siden 1999, og ble ordfører i 2011.

– En uriaspost

Han har hatt mange verv i Troms- og Finnmark Høyre, og var varamedlem til Stortinget fra 2005 til 2009. Sivertsens samlende evner i denne sammenslåingen til nye Senja og fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark, vil komme godt med i posten som statsråd, mener Fjellheim.

I november 2019 ble han utnevnt til statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

NYE STATSRÅDER: Regjeringen møttes til statsråd på Slottet i Oslo fredag. Her er Sivertsen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Å være fiskeriminister har vært en uriaspost i mange år, noe Per Sandberg fikk merke. Eierskap til ressursene og hvordan ressursene skal forvaltes i en næring der motsetningene er sterke er blant utfordringene som han vil møte. Han vil måtte avveie konflikter mellom vekst og vern, og utslipp og miljø, sier Nordlys-redaktøren til TV 2.

Skjalg Fjellheim viser dessuten til at det har blitt rullet opp flere saker av mediene som viser at det foregår grov utnyttelse av arbeidskraft i fiskerinæringen, og at den nye statsråden må ta tak i arbeidslivskriminaliteten som skader omdømmet.

Omsetter for milliarder

Den nye fiskeriministeren skal forholde seg til en næring som er i voldsom vekst. Bare sjømatregionen Senja omsatte i 2017 for åtte milliarder kroner, påpeker Fjellheim.

Geir-Inge Sivertsen vil som sine forgjengere møte sterk motstand hos oppdrettsnæringen, som tradisjonelt har vist seg som ikke så lett å regulere, tror den politiske redaktøren i Nordlys.

– En beskatning av oppdrettsnæringen, med innføring av grunnrenteskatt vil vil gi enorme verdier til statskassen, men møte sterk motstand hos næringen, sier Fjellheim om det regjeringsutnevnte utvalget, som i november foreslo at det bør innføres en særskatt for havbruk og at skattesatsen settes til 40 prosent.

Overraskende valg

Da avtroppende finansminister Siv Jensen (Frp) mottok den offentlige utredningen, sa hun at Norge er verdens største produsent av atlantisk laks, og at det derfor er viktig at myndighetene legger til rette for en bærekraftig, levedyktig og lønnsom havbruksnæring.

Valget av Sivertsen som fiskeriminister ble torsdag sett på som den store overraskelsen i Erna Solbergs nye regjering. Høyre-medlem i Finnmark, Rolf Bjørnar Tøllefsen, sa til TV 2 at han er svært glad for at Sivertsen blir ny statsråd.

– Vi har en svært viktig kvotemelding som skal på plass før påske, Brexit som for fiskere er svært viktig med hensyn til eksport dit, og på oppdrettssiden har vi en strid om avgift til stat eller kommune, konflikt om areal mellom fiskere, oppdrett og havner som må utvikles. Så her er det nok å gripe fatt i, sa Tøllefsen.