Nå deles kortene ut helt på nytt

Borgerkrig

Dette kan slå alle veier. Det kan på den ene siden ende med full borgerkrig og borgerlig kollaps. Regjeringen må i hovedsak lene seg på Frp for å få flertall for egen politikk i Stortinget. De vil ikke møte mye velvilje fra de rødgrønne og Frp har ikke gått ut av regjeringen for å lage nye kjedelige kompromisser. De vil ha krystallklare seire. Klarer ikke regjeringen å danne flertall, kan det ende med ny regjeringskrise og i ytterste konsekvens en rødgrønn regjering som får lov til å styre helt til neste stortingsvalg, som et monument for borgerlig styringsudyktighet.

Spennende race

Men det kan like gjerne ende med en situasjon hvor et frisluppet Frp får litt luft under vingene igjen og henter tilbake gamle oppgitte velgere fra både gjerdet og ikke minst fra Senterpartiet. Hvis Abid Raja og Knut Arild Hareide i tillegg gir sine partier en ny positiv giv og løfte de over sperregrensen i 2021, kan stortingsvalget neste år bli mer spennende enn de rødgrønne håper. Det som så ut til bli en rødgrønn parademarsj mot regjeringskontorene, kan ende med et spennende race helt til valgdagen.

For dette kan være det det borgerlige samarbeidet trenger for å gjenvinne velgernes tro på dem. Uten Frp, kan Høyre, Venstre og KrF i større grad fremme egen primærpolitikk fra regjeringen. Frp kan fronte sin egen politikk fra Stortinget. Før de eventuelt lager kompromisser. Regjeringen kan også henvende seg til de rødgrønne for å finne enighet i enkelte krevende saker, for eksempel når forvaltningsplanen for Barentshavet skal fornyes denne våren, og den omtalte mye iskanten skal plasseres (grensen for hvor langt nord vi skal lete etter olje).



De rødgrønne vil ikke være spesielt interessert i å hjelpe Erna og Co, men hvis regjeringen tilbyr de rødgrønne gjennomslag for egen politikk, vil det være vanskelig for Støre og Vedum å si nei.

Mens de helt siden 2013 har Ap og Senterpartiet hatt én samlet front mot de fire borgerlige partiene, har de nå fått to separate fronter, en mot de tre regjeringspartiene og en mot et selvstendig og frittstående Frp.

Nå får vi virkelig se hva Jons Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er laget av som opposisjonspolitikere.