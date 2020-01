Mann (20) dømt til ett års fengsel: «Ga ordre om ikke å ringe ambulanse»

Dommen er i tråd med det politiadvokat Børge Enoksen ba om under rettssaken i forrige uke.

Den tiltalte 20-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for en grov kroppsskade og for å ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Hendelsen fant sted like utenfor Holmlia skole omtrent klokken 12.15 en mandag i juni 2017.

Den avdøde gutten, som akkurat hadde fylt 16 år, hadde «et kjærestelignende forhold» til tiltaltes lillesøster, ifølge dommen.

Tiltalte har i avhør forklart at han likte dårlig hvordan 16-åringen behandlet søsteren hans. Han ønsket derfor å ta en prat med ham.

18 minutter

På et tidspunkt under samtalen mistet tiltalte kontrollen og slo 16-åringen i hodet med flat hånd. Totalt slo han fornærmede fire ganger. Altai falt om og mistet bevisstheten.

Kort tid etterpå kom flere av Altais venner løpende til stedet. Tiltalte, som var 18 år på tidspunktet, ba ifølge vitnene om at ingen skulle ringe politi eller ambulanse. I stedet ringte han til en venn med bakgrunn fra Forsvaret.

Da kameraten kom til stedet, beordret han omsider at noen ringte etter ambulanse. Da hadde det gått minst 18 minutter fra slagene falt. Ifølge vitnene ba tiltalte de andre om å fortelle en historie om at Altai hadde løpt en tur, og at han hadde svimt av fordi han var midt i fasten.

«Dette gjorde han for å redde seg selv, til tross for at han så at Altai var i en alvorlig hjelpetrengende situasjon», skriver dommer Kim Heger i Oslo tingrett.

Selv nekter 20-åringen for å ha bedt noen om ikke å ringe ambulanse. Han er også uenig i at han ba noen om å lyve for politiet.

Kritikkverdig «æreskultur»

Under rettssaken var det mye publikum til stede, deriblant Arbeiderparti-politikerne Jan Bøhler (justiskomiteen) og Raymond Johansen (byrådsleder). Det er også skrevet flere kronikker om saken.

«Det er blant annet blitt fremhevet at saken viser en kritikkverdig «æreskultur» med negativ sosial kontroll, hvor ungdommers – både gutters og jenters – naturlige livsutfoldelse, vennskapsforhold og kjærlighetsliv blir kontrollert med æresrelatert vold fra familien og miljøet rundt dem», heter det i dommen.

«Etter det retten forstår har det vært hevdet at dette bør få betydning for straffutmålingen i denne saken. Aktor har ikke fremhevet dette som et spesielt skjerpende moment. Retten er enig i at kritikkverdig kontroll fra familie og omgangskrets av jenters og gutters naturlige livsutfoldelse, vennskapsforhold og kjærlighetsliv ikke bør tolereres», skriver retten.