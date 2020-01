Lørdag er det Linnea Dale (28) som hylles i sesongens tredje episode av «Hver gang vi møtes».

– Det var helt surrealistisk å ha sin egen dag. Det føltes som en merkedag og var en flott opplevelse, sier Linnea til TV 2.

Suksess

Det er nå 11 år siden Donkeyboy slo alle norske singelrekorder med deres debutalbum «Caught in a life». Som gjestevokalist i Donkeyboy var det Linneas vokal som skinte i de to superhitene «Ambitions» og «Sometimes».

– Det var en sykt intens periode som jeg lærte mye av. Jeg tror vi hadde 150 konserter det første turné-året. Det ble mye reising og døgn som ble snudd på hodet, samtidig som man måtte prestere på scenen dag etter dag. Det var overveldende og kjempegøy, sier hun.

DONKEYBOY-SUKSESS: Donkeyboy med vokalist Linnea Dale under TV2s direktesendte artistgalla, desember, 2009. Foto: Stian LysbergSolum/Scanpix.

Sluttet i Donkeyboy

De to låtene «Ambitions» og «Sometimes» fulgte etter hverandre som førsteplassinnehavere av VG-lista, noe som var historisk på norske hitlister. Ett år senere ga hun seg i drammensbandet.

– Som 18 år gammel jente var det ikke lett å finne sin plass. Når jeg ser tilbake, så tror jeg den tiden var preget av sceneskrekk og forventningspress. Da blir det krevende å levere dag etter dag. Jeg kjente at kjøret begynte å tære på, og plutselig så hoppet jeg av, sier Linnea i programmet.

Soloplate

Etter Donkeyboy-suksessen, ble Linnea nysgjerrig på å utforske sin egen solokarriere. Hun startet et samarbeid med BigBang-vokalist Øystein Greni, og det førte til albumet «Lemoyne Street» som ble spilt inn i Los Angeles.

LINNEA DALE SIN DAG: Chris Holsten, Tuva Syvertsen, Odd Nordstoga, Linnea Dale, Aslag Haugen, Morgan Sulele og Frida Ånnevik. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Det var nervepirrende å spille inn plata og jeg blir svett av å tenke på hvordan det hele gikk til. Jeg hadde med mange dritbra, men høytlønnede musikere, og jeg hadde ikke platekontrakt og budsjett. Jeg hadde satt av masse penger til skatt etter Donkeyboy-året og endte med å bruke de pengene. Etterhvert ble det platekontakt med Warner, så det ordnet seg økonomisk, sier Linnea.

Comeback

I mars i fjor ble det et comeback for Donkeyboy hvor de slapp «Think you should» med Linnea på vokal igjen. Gjenforeningen oppstod i forbindelse med popgruppas 10 års-jubileum.

Nå har 28-åringen fra Tinn i Telemark travle dager med lansering av ny singel og nyfødt baby.

– Det går i ett, for å si det sånn. Men sinnsykt gøy med alt som skjer rundt meg for tiden, avslutter Linnea Dale til TV 2.

