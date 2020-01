Fra toppkarakterer til mistenkt trippeldrapsmann

Til slutt ga mannen seg og løp ut i retning Placa Sant Jaume. Yani og kollegaen løp etter, men da var det allerede for sent. Den 52 år gamle journalisten David Caminada Diaz hadde blitt knivstukket i brystet på plassen, og ble hastet av gårde til sykehuset.

På onsdag bekreftet kona hans, Christina Palomar, at Diaz døde av skadene på sykehus.

– Min kjære David er død. Og det er jeg også, skrev hun på Twitter.

Ukjent motiv

Etter det siste angrepet ble den mistenkte drapsmannen holdt nede av Caminanda Diaz sine kolleger i påvente av politiet. Kort tid etter ankom patruljene stedet, og pågrep mannen.

I sekken hans fant politiet Diaz sitt ID-kort og smykker, i tillegg til noen av Núñez sine eiendeler. I tillegg har spansk politi uttalt at klærne svensken hadde på seg stemte overens med vitnebeskrivelser, ifølge El Pais.

Expressen skriver at det ikke skal være noen relasjon mellom den mistenkte mannen og ofrene. Politiet har foreløpig heller ikke uttalt seg om et mulig motiv.

Ifølge El Pais leide mannen en leilighet i nærheten av åstedene, men det er fortsatt usikkert hva mannen gjorde i Spania.

Mordmisstänkte svensken i Barcelona var toppstudent på juristprogrammet • “Kändes som en snäll kille”https://t.co/gKmlvxVIv5 pic.twitter.com/UK6OgLe3u4 — Aftonbladet (@Aftonbladet) January 24, 2020

Fikk toppkarakterer

Torsdag ble mannen varetektsfengslet. Han er for mistenkt å stå bak tre forsettlige drap, to grove ran, vold og trusler, alt utført i tidsrommet av en time. Ifølge den spanske avisen har den 28 år gamle mannen foreløpig ikke villet la seg avhøre av politiet.

Ifølge Expressen har mannen tidligere bodd i Uppsala. Han er ikke tidligere straffedømt, med unntak av en bot for å ha vært påvirket av marihuana i 2013.

Aftonbladet skriver at mannen har akademisk bakgrunn. Han gikk på et av Sveriges mest ettertraktede studier, nemlig jusstudiet i Uppsala, frem til for noen år siden. Ifølge kilder fra universitetet fikk han toppkarakterer.

Avisen har vært i kontakt med flere av mannens tidligere studiekamerater, som forteller at de er sjokkerte over at han er mistenkt for trippeldrap.

– Det er helt fremmed for meg. Jeg så absolutt ingen voldsomme tendenser hos han. Han virket som en snill gutt som likte å være med folk, sier en av mannens tidligere medstudenter.