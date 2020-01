Her er Erna Solbergs nye regjering

Den nye regjeringen representerer en foryngelse, og to statsråder er fra Nord-Norge: Frank Bakke-Jensen og Geir Inge Sivertsen.

Om ett fylke har grunn til å følge seg snurt i dag, er det Møre og Romsdal. Fire statsråder fra Møre og Romsdal går ut av regjering, og fylket blir dermed stående helt uten statsråder.

Stemte mot regjeringsplattformen

Knut Arild Hareide betegnes som en av overraskelsene i regjeringskabalen. Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg og gikk av som partileder. Hareide ønsket å samarbeide med Arbeiderpartiet og stemte mot regjeringserklæringen. Nå er han på plass i den viktige posten som samferdselsminister.

Videre er det verdt å merke seg at Anniken Hauglie byttes ut. Som arbeids- og sosialminister satt Hauglie med det øverste ansvaret i Nav-skandalen.

– Dette er en innrømmelse fra Erna Solberg på at Anniken Hauglie har et stort ansvar for Nav-skandalen. Det er det første jeg tenker, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører i Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen, til NTB.

Hansen gjør det klart at Ap vil fortsette å holde statsminister Erna Solberg og regjeringen ansvarlig i saken.

– De kan ikke rømme fra dette ved å bytte ut Anniken Hauglie, sier Hansen.

Frexit

Frp-leder og finansminister Siv Jensen opplyste mandag denne uken at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet. De hadde sju statsråder i regjeringen.

Partiet har vært sterkt kritiske til at Norge hentet hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne og hennes to barn på fem og tre år fra Syria. Det er antatt at sønnen er alvorlig syk. Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.