Fotballryktene: – Tevez (35) kobles til Manchester United

Manchester United er på desperat jakt etter forsterkninger etter skaden til Marcus Rashford. Det ble nylig tap mot Burnley i serien. Nå venter cupaskeladden Tranmere i FA-cupen. Kampen spilles på Prenton Park, en bane dekket av sand og gjørme.

Det kan bli mer enn tøft nok for Manchester United, som ikke akkurat strutter av selvtillit om dagen. Nå ryktes klubben å være interessert i Carlos Tevez (!). Argentineren spiller for tiden i Boca Juniors, men er ikke en del av klubbens fremtidsplaner. Det åpner for en Manchester United-retur for 35-åringen, skriver Tuttosport. Tevez skapte mye oppstyr da han i sin tid gikk fra United til byrival Manchester City.

Tevez-ryktene bør nok tas med en klype salt, men det er flere andre spillerne som kobles til Europaliga-klubben fra Manchester. Edinson Cavani vurderes, ifølge Telegraph. James Maddison er fortsatt interessant, skriver Daily Star. Bruno Fernandes-overgangen går i vasken, hevder The Sun. Matias Vecino-lånet ser heller ikke ut til å gå i boks.

Til sommeren kan Eric-Junior Dina Ebimbe være en aktuell mann, ifølge RMC Sport. 19-åringen er nå på utlån i Le Havre fra PSG.

Liverpool koser seg på tabelltopp, 33 poeng foran Manchester United. Det hindrer ikke Jürgen Klopp fra å kikke etter spillere som kan øke forspranget. Isco er på radaraen til Liverpool, men Real Madrid krever rundt 700 millioner kroner for å slippe Isco.

Tottenham og Inter er enige om en pris for Christian Eriksen. Italienerne må bla opp rundt 200 millioner kroner for dansken. Kanskje blir det han som skyter Inter til Serie A-tittel og Europaliga-seier? Barcelona vil imidlertid ha et ord med i laget, skriver Sky Sports.

Chelsea har gjenåpnet samtaler med Lyon vedrørende en overgang for spissen Moussa Dembele (23). Han er London-klubbens andrevalg bak Edinson Cavani, hevder The Sun. I tillegg til Cavani og Dembele snuser Chelsea på Grasshoppers venstreback Alan Rigoni. Også Barcelona vil ha Rigoni.

Mikel Arteta skal få trøbbel med å beholde Pierre-Emerick Aubameyang i klubben, skal man tro Mundo Deportivo. Barcelona ligger nemlig langflate etter å sikre seg Arsenal-spissens signatur, og de pleier å få viljen sin til slutt.